Благотворительный фонд «Металлург» продолжает реализацию программы «Движение без боли!»

В рамках этой программы Центр медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») в сентябре принял пятый заезд участников – пенсионеров города Магнитогорска.



Во время заезда пациенты прошли курс основного лечения, позанимались с инструктором ЛФК скандинавской ходьбой, аквааэробикой. Участников программы проконсультировал хирург-ортопед Александр Ятлук. Заместитель заведующей по лечебной части Валентина Маркина прочитала для пациентов медцентра лекцию на тему «Деформирующий остеоартроз: профилактика и лечение». После доктор ответила на все интересующие пожилых людей вопросы.

«Движение без боли» - эта социально значимая программа благотворительного фонда «Металлург» стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области. На ее реализацию выделено более 400 тысяч рублей.

На базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» пройдут оздоровление 60 пенсионеров города Магнитогорска.