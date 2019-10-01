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Павел Рыжий официально стал министром промышленности Челябинской области

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области официально назначен Павел Рыжий. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 30 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павел Рыжий стал победителем конкурса на этот пост. При первом губернаторе Челябинской области Вадиме Соловьеве он работал в комитете экономики администрации Челябинской области, затем возглавлял фонд имущества области, территориальное управление Фонда имущества РФ. С июля 2010 по ноябрь 2012 года был заместителем губернатора Михаила Юревича. С июля 2015 по март 2016 года занимал должность первого замминистра экономического развития региона, уволился после критики стратегии развития региона до 2020 года.

Решение о воссоздании министерства промышленности Челябинской области принял врио губернатора Алексей Текслер в мае этого года. Согласно утвержденной структуре, в ведомстве будут работать 55 человек. Курирует ведомство вице-губернатор Егор Ковальчук.

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