В Кузбассе расторгнут брак, заключенный с умершим мужчиной ради выгоды

Таштагольский горсуд Кемеровской области признал недействительным брак между местной жительницей и мужчиной, находившимся без сознания из-за огнестрельного ранения. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в июле 2017 года руководитель городского ЗАГСа выполнила просьбу своей знакомой, зарегистрировав брак между ней и мужчиной, хотя он лежал в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. На следующий день после заключения брака он умер. В дальнейшем женщина взыскала в свою пользу 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности.

«В результате незаконных действий женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага»,— рассказали в прокуратуре, отметив, что женщина не имела намерения создать семью.

В июне этого года суд рассмотрел уголовное дело о превышении должностных полномочий руководителем ЗАГСа, назначив ей штраф в 10 тыс. руб.

Илья Николаев