«НЭВЗ-союз» продаст «Роснано» долю в «НЭВЗ-керамикс» за 762,6 млн рублей

Совет директоров холдинговой компании «НЭВЗ-союз» утвердил цену продажи корпорации «Роснано» пакета акций АО «НЭВЗ-керамикс». Как следует из сообщения компании, цена продажи составит 762,6 млн руб., или 1 тыс. руб. за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Холдинговой компании принадлежит 60% в уставном капитале «НЭВЗ-керамикс», «Роснано» — 40%. «В качестве уплаты цены акций "Роснано" уступает денежное требование к АО "НЭВЗ-керамикс", возникшее на основании договора займа, в размере и на условиях, определенных договором купли-продажи»,— следует из сообщения «НЭВЗ-союз». Решение о заключении сделки было принято советом директоров новосибирской холдинговой компании 27 сентября.

АО «НЭВЗ-керамикс» зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году. Компания производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения, медицины. Общий бюджет проекта «НЭВЗ-керамикс» превышает 2,5 млрд руб., из них на долю «Роснано» приходится 1,14 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году составила 449,1 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. В июне этого года налоговая инспекция потребовала банкротства «НЭВЗ-керамикс» из-за долга 49,9 млн руб. Компания рассчиталась по долгам.

Оксана Павлова