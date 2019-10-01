Правительство России выделило новосибирскому медцентру почти 8 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановлении о выделении более 7,8 млрд руб. на вторую очередь реконструкции и развития комплекса новосибирской клиники имени академика Евгения Мешалкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно документу, субсидия из федерального бюджета будет предоставлена в течение 2019-2023 годов. Как писал “Ъ”, в рамках второй очереди планируется построить два новых восьмиэтажных лечебных корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического, кардиохирургического профилей, а также реконструировать радиологический корпус, где располагается отделение онкологии и радиотерапии, и часть главного корпуса. Срок ввода в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2024 год.

«Реализация мероприятий второй очереди реконструкции позволит значительно приумножить эффект от уже осуществленных инвестиций. Станет возможным полноценное и эффективное использование ранее созданной инженерной инфраструктуры»,— говорится в сообщении новосибирского правительства.

Напомним, проект развития клиники стартовал в 2003 году. Первая очередь была завершена в 2013 году. В рамках нее на территории учреждения ввели корпус онкологии и радиотерации, административный корпус с операционно-реанимационным блоком, энергоблок, а также реконструировали 2/3 главного корпуса. Экс-директор клиники Александр Караськов ранее говорил, что вторая очередь была отложена на неопределенный срок «в связи со сложностями в экономике».

Илья Галагуз