Бывший полпред в ПФО стал первым замминистра Минэка

Заместитель министра экономического развития Михаил Бабич назначен первым замглавы Минэкономики Максима Орешкина. Господин Бабич уже работал в Минэкономики в 2003 году в качестве помощника министра. В конце того же года он избрался в Госдуму и провел в парламенте два срока. Затем Михаил Бабич стал полпредом президента в ПФО.

Летом 2016 года его назначили послом на Украине, однако Киев отказал ему в агремане. В 2018 году господин Бабич стал чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.