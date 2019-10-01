Делом о ДТП с автобусом №53 занялся отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР

Одно из уголовных дел о ДТП с автобусом №53 в Перми, в результате которого пострадали более 30 человек, а двое погибли, передано в производство первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Речь идет о деле по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми автобус, в котором находились более 50 человек, врезался в торец здания. По данному факту следственными органами МВД и СКР были возбуждены уголовные дела.

В рамках расследования дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю задержало водителя транспортного средства. Впрочем, по истечении 48 часов следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ было возбуждено в следственном отделе по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Пермскому краю. Изначально оно возбуждалось как «бесфигурантное». При этом практически сразу силовики сообщили, что в качестве основной причины ДТП рассматривается техническая неисправность автобуса.

Как утверждают собеседники “Ъ-Прикамье”, в итоге дело было передано в первый отдел в связи со сложностью расследования и широким общественным резонансом. О ходе расследования источники не рассказали.