Мэрия утвердила положение о комиссии по увековечению памяти репрессированных

Администрация Перми утвердила положение о городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессии и увековечению памяти жертв политических репрессий, сообщается на сайте мэрии.

Председатель комиссии будет назначаться из числа заместителей главы администрации Перми, заместитель председателя — из числа депутатов Пермской городской думы. В работе комиссии могут участвовать представители органов прокуратуры, внутренних дел и безопасности, а также представители государственных органов, общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий. Всего в комиссии могут состоять от 15 до 19 человек, из которых депутатами гордумы могут быть не более четырех участников. Заседания будут созываться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Ранее такая комиссия работала при Пермской гордуме. Однако минувшим летом прокуратура Перми заявила о необходимости ликвидации этой комиссии. Взамен прокуратура предложила создать новую комиссию, но уже при администрации города. Против такого решения выступили представители «Мемориала», однако в ходе переговоров стороны смогли прийти к консенсусу.