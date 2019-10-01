Экспертиза ТЦ «Магнат» может затянуться

Арбитражный суд Пермского края назначил на 2 октября рассмотрение ходатайства Московского государственного стройуниверситета о продлении срока экспертизы по иску краевой инспекции по охране объектов культурного наследия по делу о сносе ТЦ «Магнат».

Еще в июле этому вузу судом было поручено проведение инженерно-геологической экспертизы, на чем настаивал истец. В ходе нее эксперты должны ответить на следующие вопросы: соответствует ли построенное здание утвержденному проекту, строительным нормам и правилам, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности и создает ли построенный объект угрозу жизни и здоровью граждан.

Экспертная организация запросила у суда дополнительные документы: результаты инженерно-геологических изысканий строительства спорного объекта, геодезическую документацию, используемую в процессе строительства объекта, проектную документацию на объект (разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения»). Эксперт просит также продлить срок проведения экспертизы на 30 рабочих дней с момента получения запрошенных документов.

Напомним, истцы требуют признать построенное здание ТЦ «Магнат» рядом с речным вокзалом (девелопер — ООО «Магнат») самовольной постройкой и произвести его снос.

Разрешение на реконструкцию магазина рядом с речным вокзалом ООО «Магнат» получило еще в 2005 году. В 2009-м компании было выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра площадью почти 5 тыс. кв. м, однако объект так и не был завершен. Очередное изменение проекта не прошло согласование в пермской мэрии: ДГА отказал в выдаче разрешения на реконструкцию здания. «Магнат» оспорил отказ в суде и добился выдачи разрешительной документации в 2015 году.

В 2018 году краевой минстрой внепланово проверял департамент градостроительства и архитектуры и, в числе прочего, посчитал, что основание для выдачи разрешения на строительство МФК по ул. Монастырской, 2б, противоречит ст. 51 Градостроительного кодекса. Министерство выдало департаменту предписание устранить нарушения. ДГА, в свою очередь, отозвал разрешение на строительство у ООО «Магнат». На момент отмены разрешения готовность объекта составляла более 90%, общая его площадь — 10,4 тыс. кв. м, высота — шесть этажей, включая подземный. Отмену разрешения на строительство «Магнат» обжаловал в суде.