В Перми будут судить бывшего полицейского и его знакомого детектива

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД и частного детектива.

Как сообщает СУ СКР, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее копирование, совершенный из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору), и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, 10 июля 2018 года сотрудник отдела полиции получил взятку в размере 3 тыс. руб. за предоставление своему знакомому детективу копии сведений, содержащихся в информационных банках данных ИЦ ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в отношении двух человек.

Кроме того, частный детектив 21 февраля 2018 года, действуя в интересах своих заказчиков, путем незаконного доступа к информационным банкам данных МВД, полученного через не установленное следствием лицо, осуществил нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан.