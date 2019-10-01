«Парма» уступила ЦСКА

Баскетболисты «Пармы» стартовали в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Первым соперником стал бессменный чемпион последних лет ЦСКА. Матч состоялся в Москве. Пермский клуб хорошо начал встречу, выиграв в первой десятиминутке с разницей в три очка. Однако уже после первого перерыва ЦСКА смог переломить ход встречи в свою пользу, выйдя вперёд на два очка к большому перерыву. Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой с минимальным перевесом сильнее оказались представители пермской команды. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть: ЦСКА сумел забить в два раза больше, чем «Парма» 29:15. Итог 89-74 в пользу чемпиона.

Самыми результативными в составе пермяков стали Адас Юшкявичюс (18 очков + 5 голевых передач) и Максим Григорьев (21 очко).

Следующий матч «Парма» проведет 5 октября в Нижнем Новгороде. На домашней арене клуб выступит 13 октября.