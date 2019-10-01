Лоскутное одеяло норм об общественных обсуждениях

Как продемонстрировал проведенный летом 2019 года АСИ анализ ситуации с нормативным обеспечением общественных обсуждений и публичных слушаний, в основном местные нормы схожи, но очень часто неконкретны. Даже цели проведения слушаний на некоторых муниципальных территориях не определены, о единой норме проведения слушаний говорить не приходится — они отличаются в основных содержательных деталях. Между тем единство норм есть в вопросах, спорных с точки зрения процедур. Так, почти нигде в РФ на уровне муниципалитетов не урегулированы вопросы численности подписей для инициации процедуры, сроки их сбора, а также инициация повторных слушаний (в Воронеже, например, для этого требуются подписи 1% населения, а в Чечне практически все нормы по этому вопросу просто не опубликованы). 36% регионов не описывают процедуры и возможные причины отклонения инициативных заявок на слушания, 33% не описывают источник их финансирования, в 27% регионов недостаточно полно или совсем не описываются способы информирования о публичных слушаниях.

В итоге обычной нормой почти не регламентированных слушаний является «общий сход» и их безрезультатность — притом что они и без того в основном консультативны, прямых последствий по законодательству альтернативные предложения, сформулированные на слушаниях, в общем случае не имеют. В итоге слушания — консультативная процедура с неопределенным регламентом, участниками (часто местные нормы даже не определяют, могут ли участвовать в слушаниях граждане только с постоянной регистрацией на территории муниципалитета), вопросами организации и согласованием выводов под полным контролем муниципальных властей, не предусматривающим к тому же возможностей процедурных уточнений. Вопросов судебного оспаривания процедур исследование АСИ не касалось, публичных примеров такого рода немного, обычная их проблема — неоперативность.

Подавляющее большинство слушаний проводится по вопросам, связанным со строительством или городским благоустройством, а не по вопросам бюджета — и основной проблемой является стремление муниципалитетов отправлять на слушания или обсуждения уже утвержденный или даже начатый проект. В итоге с января 2017 года зафиксирован 751 городской конфликт, в котором участвовали 0,9 млн человек в РФ. 31% конфликтов касался точечной застройки, 98% конфликтов так или иначе касались не общих вопросов (например, стратегического планирования), а конкретных проектов благоустройства или строительства.

Дмитрий Бутрин