Сотни миллионов обменяли на муляжи Начался процесс по делу о хищении из офиса «Открытия»

В Казани суд рассматривает уголовное дело о хищении у банка «Открытие» более 220 млн руб. По версии обвинения, бывший директор казанского операционного офиса банка Олег Полях с ведома главного кассира Натальи Степановой подменил пачками билетов «банка приколов» настоящие деньги. Банк предъявил подсудимым гражданский иск на сумму похищенного с вычетом полученной страховки.



В понедельник в ходе судебного заседания в Вахитовском районном суде Казани помощник прокурора района Рамиль Галеев зачитал обвинительное заключение по делу экс-директора казанского операционного офиса «На Московской» банка «Открытие» 41-летнего Олега Поляха и бывшего главного кассира оперофиса 47-летней Натальи Степановой. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Следствие полагает, что в конце 2017 года господин Полях разработал план хищения денег из банка путем их подмены муляжами. Для этого он использовал «листы бумаги, имитирующие наличные денежные средства» номиналом 5 тыс. руб., $100 и €500.

Согласно обвинительному заключению, Олег Полях вступил в сговор с госпожой Степановой, а также привлек своего знакомого, который, как выяснило следствие, не знал о преступном замысле и в итоге не был привлечен к уголовной ответственности. Сначала Олег Полях с ведома Натальи Степановой заменил в хранилище деньги на муляж, после чего знакомый подсудимого несколько раз приносил в кассу фальшивки, сложенные пачками, обменивал их у госпожи Степановой на настоящие купюры и передавал Олегу Поляху. В результате, по версии следствия, c декабря 2017 года по сентябрь 2018 года Олег Полях, «используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн руб.».

Олег Полях и Наталья Степанова свою вину в хищении признают.

В ходе заседания суд также заслушал показания начальника отдела обеспечения безопасности казанского управления банка «Открытие» Владимира Васильева. Он рассказал, что 6 сентября 2018 года в офисе «На Московской» началась внеплановая проверка силами сотрудников головного офиса банка. «Возможно, они заметили слишком большой расход по кассе. Слишком большая сумма проходила через такой маленький офис»,— пояснил суду причины проверки господин Васильев. По его словам, Олег Полях заявил проверяющим, что в хранилище они попасть не смогут, поскольку ключ от него сломался. При этом господин Васильев, ссылалась на информацию от начальника управления экономической безопасности банка в Москве, сообщил, что Олег Полях якобы предложил проверяющим взятку за то, чтобы они не входили в хранилище. Однако Владимир Васильев добавил, что лично этого не видел, поскольку место, где подсудимый, возможно, предлагал своим московским коллегам деньги, в поле зрения камер не попадает.

Как уточнили “Ъ” в прокуратуре, обвинений по факту попытки дачи взятки господину Поляху предъявлено не будет, поскольку следственное управление СКР не нашло признаков состава преступления в действиях банкира.

Также в суде стало известно, что банк «Открытие» заявил гражданский иск к подсудимым. «Изначальная сумма иска банка „Открытие“ к Олегу Поляху и Наталье Степановой составляла 220 220,908 рублей. С учетом того, что банк „Открытие“ получил страховое возмещение, сумма иска будет скорректирована в меньшую сторону»,— сообщили “Ъ” в банке, однако сумму иска не назвали.

Наталья Степанова эти требования признала, Олег Полях — нет. Как пояснил “Ъ” его адвокат Марат Хусаинов, форма документа не соответствует нормам. «Если недоработки будут устранены, мы обсудим иск с клиентом и потом совместно примем решение»,— заявил господин Хусаинов.

Напомним, Олег Полях утверждает, что проиграл все деньги на бирже. При этом подсудимый не помнит, в какой инвестиционный фонд он вкладывал. На счету Олега Поляха обнаружили лишь 4 млн руб., на которые суд по ходатайству следствия наложил арест.

Отметим, господин Полях скрывался с осени 2018 года, когда стало известно о краже из банка. Он был задержан в июле этого года в Новороссийске Краснодарского края, этапирован в Казань и помещен в СИЗО.

Александр Шакиров