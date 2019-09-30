Губернатор Прикамья предложил освободить малоимущие и многодетные семьи от платы за ТКО

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил краевому министерству социального развития в Прикамье освободить малоимущие многодетные семьи от платы за вывоз мусора на время проведения в регионе реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). «Давайте в бюджете на ближайшие три года предусмотрим 100%-ную льготу для многодетных семей. А после того как закончите работу по анализу бедности, которую ведёте сейчас в регионе, примем дальнейшие решения», - предложил Максим Решетников на заседании краевого правительства. Таким образом, согласно подсчетам правительства, от платы за вывоз мусора будет освобождено более 12 тыс. семей.

Также Максим Решетников поручил установить годовой переходный период для малоимущих семей, которые, в силу роста доходов, перестают таковыми считаться. «Давайте сделаем переходный период: если доход повысился не более чем на 10%, пусть в течение года люди пользуются ещё этими льготами», – пояснил губернатор. По его словам, соответствующие предложения будут внесены в краевой парламент в ближайшее время.