Правительство Прикамья представило проект бюджета на 2020-2022 годы

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина на заседании краевого правительства представила проект бюджета на 2020-2021 годы. По словам главы регионального минфина, доходы краевой казны в 2020 году составят 129,6 млрд руб., в 2021 - 137 млрд руб., в 2022 году - 142,7 млрд руб. В том числе это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность из федерального бюджета: 3,7 млрд руб в 2020 году и 3,6 млрд руб. - в 2021 году.

Расходы бюджета запланированы в размере 140,7 млрд руб. в 2020 году, 149,9 млрд руб. - в 2021 году и 156 млрд руб. в 2022 году. Плановый дефицит в 2020 году - 11 млрд руб., в 2021 году - 12,9 млрд руб., в 2022 году - 13,2 млрд руб. Губернатор Пермского края отметил, что «наличие дефицита не должно пугать». «Последние три года вносится и принимается дефицитный бюджет. Но в ходе исполнения дефицит существенно сокращается либо заменятся профицитом», - добавил глава региона.