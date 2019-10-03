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На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Улучшить работу направления закупок для атомных электростанций, решить общие и частные проблемы, с такой целью на НВ АЭС собрались представители служб имеющих отношение к закупочной деятельности и обеспечению сохранности материально-технических ценностей на атомных электростанциях России. Совет материально-технического обеспечения (МТО) объединил - заместителей директоров по общим вопросам, начальников управлений закупок, УПТК, представителей «Атомэнергоремонта», «Атомэнергоинвеста», «ОДИЦ» и других организаций входящих в структуру Концерна Росэнергоатом.


«Работа всех блоков Нововоронежской АЭС зависит от своевременной и качественной поставки запчастей, оборудования, материалов и это требует необходимых усилий. Я очень благодарен, что в Концерне прилагают все усилия, чтобы наши производственные планы были выполнены. Требования стандарта закупок, новые требования по оценке соответствия продукции, всё это надо решать сообща. Надо вместе придумывать механизмы, схемы, как обеспечить нашу основную деятельность для выполнения производственных планов»- сказал в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Такие встречи проходят не менее двух раз в год. В этот раз Совет МТО собрался в канун 55-летия НВ АЭС, кстати, на нашем предприятии закупки исчисляются тысячами наименований, и каждая поставка в обязательном порядке проходит входной контроль.

«Сейчас МТО один из основных столпов безопасности, который влияет на качественную и экономичную работу не только отдельной АЭС, но и в целом атомной отрасли. Обеспечить своевременные поставки качественной продукции с минимальной ценой – это и есть основная задача подразделений МТО, от реализации которой зависит работа любого предприятия», – отметил начальник УПТК Виктор Чивилев.

По традиции заседание закончилось командообразующим мероприятием - волейбольным матчем среди сборных Совета МТО и Совета административно-хозяйственной деятельности, чья встреча проходила параллельно.

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