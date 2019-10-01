Главврачам залезут в карманы

В правительстве Саратовской области пока не решили, какие санкции будут применяться к главным врачам мед­учреждений в случае, если у них будут выявлены завышенные зарплаты или связанный с медициной бизнес. В пресс-службе обладминистрации сказали, что пока все члены рабочей группы, которая занимается исследованием доходов главврачей, изучают ситуацию «по своим направлениям». Внимание на высокие доходы главных врачей обратил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Юристы конфликта интересов в ведении главврачами коммерческой деятельности не ­увидели.

Члены рабочей группы, которая займется изучением доходов главврачей саратовских больниц, рассмотрят ситуацию «по своим направлениям», после чего планируется встреча для совместного обсуждения и анализа полученных данных, только после этого будут приниматься какие-либо решения. Об этом „Ъ“ сказали в пресс-службе правительства Саратовской области. Какие санкции будут применяться в отношении руководителей учреждений здравоохранения, у которых обнаружат завышенные доходы, в правительстве пояснить не могут.

Как ранее сообщал „Ъ“, поручением губернатора Саратовской области в правительстве региона на прошлой неделе была создана рабочая группа для проведения анализа обоснованности уровня заработной платы руководителей медучреждений. Членам рабочей группы, которую возглавил председатель областного правительства Александр Стрелюхин, надлежит проверить достоверность и полноту представленных главврачами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В состав рабочей группы от правительства области также вошли заместитель председателя Сергей Наумов, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Илья Овчинников, министр здравоохранения Наталья Мазина, начальник правового управления Алексей Мудрак, начальник управления кадровой политики и государственной службы Антон Пролеткин, председатель контрольно-аналитического комитета области Наталия Фоменкова.

Тему высоких доходов главврачей ряда саратовских больниц на прошлой неделе затронул и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что ряд руководителей медучреждений «в месяц зарабатывают больше, чем депутаты и губернатор». «Еще одна тема: вот государственная больница, а через дорогу частная. Причем принадлежит она главврачу государственной клиники. Это предмет для рассмотрения правоохранительными органами»,— заявил он во время встречи с руководителями районов области.

Самый высокий доход за 2018 год показал главный врач городской клинической больницы № 8 Юрий Максимов, сын депутата Госдумы от «Единой России» Василия Максимова, ранее возглавлявшего это медучреждение. На сайте минздрава области сообщается, что его доход составил 16,08 млн руб. Главный врач областной офтальмологической больницы и брат депутата Госдумы Владимир Максимов заработал в 2018 году 12,57 млн руб.

По данным kartoteka.ru, Юрий Максимов числится учредителем и участником 11 юридических лиц. Он является генеральным директором ООО «Бонум-Маркетинг», ООО «Бонум Фарм 1» и «Бонум Фар 2», ООО «Бонум» (сеть аптек «Бонум»), ООО «Фарм-Мир», ООО «Оптима Строй», ему принадлежит 85% ООО «Саратовгазстройкомплект», 100% в ООО «Кондитер» (находится в стадии ликвидации), 50% в ООО «Спутник», 100% ООО «Вита Фарм».

У главврача областного центра комбустиологии, депутата гордумы Николая Островского имеется доля (9%) в ООО «Спинполимер», соучредителями которого являются СГУ им. Чернышевского (40%). Организация также осуществляет свою деятельность в сфере медицины и фармакологии. Господин Островский задекларировал в 2018 году 5,53 млн руб. Главный врач Городской клинической больницы № 9 Олег Костин, заработавший 2,3 млн руб., владеет домом в Болгарии.

Доходы остальных руководителей медучреждений в среднем укладываются в 2,5 млн руб.

Юрий Максимов пояснил, что его доход складывается из заработной платы главного врача, которая составила в прошлом году 1,08 млн руб., и «результата работы частного бизнеса, который существует более 25 лет и не имеет никакого отношения ни к одной из государственных (бюджетных) структур». «Данный вид деятельности является в нашей стране легальным и законным. А опубликованная декларация убедительно доказывает, что я не скрываю свои доходы от бизнеса и плачу установленные государством налоги в полном объеме»,— ­сказал он.

В областной прокуратуре сказали, что пока не могут дать оценку законности бизнеса главврачей.

Профессор кафедры трудового права СГЮА, кандидат юридических наук Владимир Абалдуев не увидел в ситуации нарушения законодательства. «Я не вижу здесь оснований для запрета на ведение коммерческой деятельности. Главврач государственного медучреждения не может работать главврачом в коммерческой структуре, но других запретов нет»,— уточнил он.

Марина Ковалева