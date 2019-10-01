Вступился за варяга

Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с публичным обращением к жителям республики, в котором попросил поддержать бывшего руководителя ДНР Дмитрия Трапезникова на посту главы Элисты. Господин Трапезников был назначен и.о. главы столицы республики 26 сентября, в минувшие выходные в центре Элисты прошел несанкционированный митинг против кадровой политики господина Хасикова. Организаторы акции заявили, что решение поставить Дмитрия Трапезникова в руководство Элисты свидетельствует о «полном неуважении» к жителям города. Эксперты считают, что глава Калмыкии оказался в сложной политический ситуации.

Вчера глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с видеообращением к жителям республики, в котором объяснил свое решение о назначении и.о. главы Элисты Дмитрия ­Трапезникова.

Кандидатуру господина Трапезникова 26 сентября на голосовании в городском собрании Элисты в качестве кандидата на пост главы столицы республики предложил лично ­Бату Хасиков.

38летний Дмитрий Трапезников окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры и Донецкий государственный университет управления. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР. С 2015 года — первый заместитель руководителя администрации главы ДНР, начальник управления внутренней политики республики. После убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года в течение недели исполнял обязанности главы Донецкой республики.

В минувшее воскресенье в Элисте на площади Победы состоялся несанкционированный народный сход, участники которого потребовали отставки Дмитрия Трапезникова.

Организатором схода выступила общественная организация «Чуулhн — Съезд ойрат-калмыцкого народа». «Дмитрий Трапезников не имеет никакого отношения к нашей республике. Это бывший и.о. главы самопровозглашенной ДНР, и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты»,— говорится в петиции от имени руководителя исполкома организации Валерия Бадмаева, адресованном председателю городского собрания Николаю Орзаеву.

Бату Хасиков в видеообращении к жителям, опубликованном на сайте главы республики, сказал, что в последнее время «коррупция и криминал стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики» и «сложившаяся ситуация требует нестандартных решений». По словам господина Хасикова, решение позвать Дмитрия Трапезникова в руководство столицей республики принималось им лично. «У него есть колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я лично видел, какие там были разрушения и каких результатов он сумел добиться за несколько лет. Лучшей школы для антикризисного менеджера не придумать»,— отметил глава республики.

Бату Хасиков также отметил, что для него важно, чтобы глава города не был подвержен влиянию каких-либо кланов и криминала.

Политолог Андрей Серенко считает, что выдвижение Дмитрия Трапезникова не было личным решением главы Калмыкии и теперь он оказался в сложной ситуации. «Бату Хасиков привел в республику очень много „варягов“, которые никакими особыми заслугами не известны, и отказывается опираться на местные кадры»,— отмечает политолог. По его мнению, по позициям Бату Хасикова нанесен серьезный удар. «Если он продавит кандидатуру господина Трапезникова, элистинцы лучше не заживут, а его рейтинг будет обваливаться. Если уберет — станет понятно, что он оказался не таким волевым лидером, каким представлялся в ходе предвыборной кампании»,— считает господин Серенко.

Сергей Петунин