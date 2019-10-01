«Комп АС» не вывел на свет

В следственное управление СКР по Ульяновской области переданы материалы прокурорской проверки по факту отказа управления дорожного хозяйства (УДХ) мэрии Ульяновска заключить договор с компанией «Комп АС», победившей в торгах на услуги по обслуживанию электросетей уличного освещения Ульяновска и заключение контракта в МУП «УльГЭС» с более высокой ценой. Игорь Бычков, возглавлявший в то время УДХ, отмечает, что все равно никто, кроме УльГЭС, не имеет возможности обслуживать сети освещения города, а заключение контракта с «Комп АС» могло привести к затяжке процедур на несколько месяцев и коллапсу в системе электроснабжения. Эксперты подтверждают, что УДХ нарушило требования закона, а чтобы избежать подобного в дальнейшем, необходимо страхование рисков, жесткое отношение к подрядчикам или изменение форм отношений с монополистом.

Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в СУ СКР материалы проверки обстоятельств ситуации с отказом «Комп АС» (ООО) в заключении муниципального контракта на услуги по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения Ульяновска. Об этом в понедельник в официальном пресс-релизе сообщила прокуратура Ульяновской области, отмечая, что прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, штраф до 500 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 360 часов).

Как пояснил „Ъ“ старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, речь идет о закупке, объявленной 31 января 2019 года, на услуги по обслуживанию сетей уличного освещения. Заказчиком выступало УДХ.Победителем электронного аукциона 26 февраля была признана компания «Комп АС». «Однако 20 марта 2019 года управление дорожного хозяйства отказалось заключать контракт с победителем, сославшись на то, что у компании якобы отсутствует техническая возможность для исполнения договорных обязательств, а 31 марта они же заключают контракт уже по цене на миллион выше с МУП „Ульяновская городская электросеть“ (УльГЭС)»,— сказал господин Зима, отметив, что «никто не запрещает любому хозяйствующему субъекту заключать затем контракт с субпод­рядчиком, кроме того, если изначально комиссия видела, что нет технической возможности, то тогда не надо было допускать компанию к аукциону». «Совершенно очевидно, что они просто пытались найти повод, чтобы устранить победителя»,— добавил господин Зима.

По данным сайта госзакупок, сумма контракта составляла 18,5 млн руб. Заявки подали шесть компаний, все они были допущены к участию, фактически участвовали три компании. ООО «Комп АС» предложило сумму контракта 15,262 млн руб., МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) предложило цену 16,187 млн руб. Именно по этой цене в дальнейшем с ней и был заключен контракт.

Заметим, основной вид деятельности ООО «Комп АС» — оптовая торговля лесоматериалами. Владелец — Константин Гагушин, ему же принадлежит ООО «Веста» (оптовая торговля соками) и ООО «Паллет-групп» (оптовая торговля стройматериалами). Получить комментарии господина Гагушина, который в тот период также был и директором компании, не удалось — официальные телефоны компании, указанные в ЕГРЮЛ, недействительны.

МУП «УльГЭС» (правопредшественник — УМУП «Горсвет») изначально, с момента первичной регистрации в 1992 году, занимается обслуживанием электросетей Ульяновска. Ранее именно УльГЭС постоянно был победителем аукционов с начальной ценой в 17–18 млн руб. на услуги по обслуживанию уличного освещения.

В управлении ФАС по Ульяновской области пояснили, что тоже проводили проверку по материалам, переданным им из регионального управления ФСБ, и Игорь Бычков, возглавлявший в тот время УДХ, за нарушение требований 44ФЗ оштрафован на 25 тыс. рублей. По данным УФАС, в этой ситуации УДХ «не должно было отказывать в заключении контракта», «но впоследствии при приемке работ, если бы он их не исполнил, а он бы не исполнил, не имея технической возможности, расторгнуть контракт и провести новые торги, а компанию внести в реестр недобросовестных поставщиков». В то же время в УФАС заметили, что в такой ситуации «субподрядчиком могло быть только УльГЭС, потому что в Ульяновской области все равно реально исполнить условия контракта могут только они».

Сам господин Бычков подтвердил „Ъ“, что «в реальности никто, кроме УльГЭС, не может исполнить эти работы, но по 44ФЗ все равно положено проводить торги». «УльГЭС и так постоянно снижали цену, вгоняя себя в убыток, и в этом году они ниже нижней планки не пошли, „Комп АС“ надеялся взять УльГЭС на субподряд, но те на это не согласились, чтобы совсем не влезать в убыток»,— пояснил господин Бычков, отметив, что «Комп АС» письменно подтвердил, что не имеет возможности самостоятельно выполнить условия контракта. Он также заметил, что процедура по 44ФЗ с расторжением контракта и последующими новыми торгами могла занять несколько месяцев, «а отсутствие обслуживания сетей могло привести к самым печальным последствиям для города». «И чтобы не допустить этого, я принял решение отказать в заключении контракта»,— пояснил Игорь Бычков, заметив, что надеется, что «следствие разберется, что злого умысла не было», а сам он и ничего от этого не имел, кроме штрафа. Он также сказал, что, учитывая, особенности 44ФЗ, предлагал администрации города ввести иную схему оплаты работы УльГЭС, «через компенсацию выпадающих доходов, как это делается в Самаре», «но руководство города отказалось».

Почему, когда никакой другой компании нет и не будет, все равно следует проводить аукцион, в УФАС ответили, что «к сожалению, таковы требования закона».

Советник Практики по проектам в энергетике юридической компании VEGAS LEX Юрий Татаринов считает, что корректировка федерального законодательства под такие ситуации не требуется. По его мнению, «законодательство о закупках содержит исчерпывающий перечень инструментов воздействия на неквалифицированных участников закупок», к ним относится и расторжение госконтракта с последующим внесением в реестр недобросовестных подрядчиков и взысканием с него убытков. Кроме того, по его мнению, необходимо страховать риски выхода из строя электросетевого оборудования из-за некачественного обслуживания. В VEGAS LEX также отметили, что в ряде регионов решают эту проблему «передачей сетей во владение или аренду квалифицированному хозяйствующему субъекту», производя оплату работ по установленным тарифам или компенсируя выпадающие ­доходы.

Сергей Титов, Ульяновск