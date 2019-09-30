«Молот-Прикамье» одержал победу над лидером турнира ВХЛ

«Молот-Прикамье» одержал сенсационную победу в рамках розыгрыша чемпионата ВХЛ. На своем льду пермская команда обыграла лидера турнира «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. До этого в основное время армейцы поражений не знали, проведя в турнире 9 матчей. В первом периоде команды обменялись шайбами. 1-1. У «молотобойцев» отличился Денис Скатов. Во второй двадцатиминутке Владимир Королев вывел хозяев вперед 2-1. В заключительной трети матча он же увеличил разрыв в счете. Все, что удалось гостям, это сократить разрыв в счете за две секунды до финальной сирены. В итоге 3-2, неожиданный успех «Молота-Прикамье».

Следующим соперником пермяков станет еще один клуб из Санкт-Петербурга - «Динамо», идущее на 4 месте в турнирной таблице.