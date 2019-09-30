Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил 2000 единиц

Транспортная компания «ИТЕКО», входящая в пятерку крупнейших в стране, продолжает поэтапно наращивать собственный автопарк.



На текущий год намечалось увеличение парка собственных транспортных средств с 1200 до 2000. В сентябре 2019 года задача была успешно выполнена по всем направлениям, включая расширение штата: общее количество работников превысило 3500 человек, а количество офисов достигло 73.

Нужно отметить, что с 2014 года руководство ИТЕКО делало ставку на отечественные автомобили — в течение 5 лет парк компании пополнялся партиями тягачей КАМАЗ-5490 производства завода в Набережных Челнах, приобретёнными в лизинг от производителя.

С целью расширения специализации в этом году также была приобретена партия сцепок на базе КАМАЗ-65115 для перевозки сельхозпродукции. В июне 2019 года было принято стратегическое решение: ООО «ИТЕКО Россия» заключило договор с ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» на сумму 318,5 млн рублей (не считая стоимости финансирования) на пробную поставку 52 тягачей Mercedes-Benz Actros 4 производства завода в Набережных Челнах. Партия тягачей-иномарок получена компанией в сентябре и в ближайшие дни будет направлена в новое автотранспортное предприятие в Калининграде.

— На сегодняшний день компания расширяет парк, приобретая различные виды техники: отечественную на природном газе, типовые иностранные модели. С октября у нас начнутся тестовые испытания российской новинки — КАМАЗ-54901 (К5), — прокомментировал президент Группы компаний «ИТЕКО» Евгений Бабаев.

Одновременно с поставкой тягачей, компания получила 290 единиц прицепной техники: 4-осные полуприцепы «ТОНАР» (16,5 м), а также рефрижераторы «KRONE» и «SCHMITZ».