Рекордный валютный заем

Столь успешного месяца, как сентябрь, на рынке внешнего заимствования российских корпораций не было два с половиной года. Объем размещений еврооблигаций составил $3 млрд. Смягчение денежно-кредитной политики крупнейших мировых регуляторов и отсутствие жестких антироссийских санкций привели к существенному снижению стоимости заимствований для российских эмитентов. Высокий интерес к евробондам наблюдается со стороны локальных инвесторов, которые по-прежнему держат большие объемы валютной ликвидности.

По данным агентства Cbonds, корпоративные заемщики резко увеличили привлечение средств на внешнем рынке. В сентябре было проведено семь размещений на $2,95 млрд, тогда как месяцем ранее, а также в сентябре 2018 года не было проведено ни одного размещения. Такого успешного месяца у российских корпоративных заемщиков не было с апреля 2017 года, когда объем привлечения составлял $4 млрд.

Восстановление активности эмитентов связано не только с сезонным ростом деловой активности, но и улучшением рыночной конъюнктуры. В сентябре сразу два ведущих финансовых регулятора сообщили о смягчении денежно-кредитной политики. 12 сентября Европейский ЦБ объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Спустя неделю об очередном понижении ставки объявила и Федеральная резервная система США. В таких условиях доходность еврооблигаций российских эмитентов опустилась к историческим минимумам. По данным Bloomberg, в сентябре доходность индекса Barclays EM Russia TR достигла значения 3,41% годовых, снизившись с начала года на 180 базисных пунктов. В результате спред к US Treasuries сузился до 170 б. п.— минимального значения с 2006 года. «Когда заемщик инвестиционного уровня может привлечь 5–7-летние средства под ставку от 3% годовых, это сигнал к выходу на рынок. Для заемщиков категории ВВ это уровень от 4% годовых»,— отмечает заместитель гендиректора по управлению активами ИК «Велес Капитал» Евгений Кочемазов.

Снижению стоимости заимствований российских эмитентов способствует общее улучшение отношения нерезидентов к российскому долгу. По словам господина Кочемазова, для многих иностранных инвесторов Россия не просто emerging market, но один из немногих рынков с «двойным профицитом», прекрасной кредитной историей и крайне высокой «подушкой безопасности» в виде растущих золотовалютных резервов. К тому же Россия имеет полноценный инвестиционный рейтинг. В августе агентство Fitch повысило рейтинг России с BBB- до BBB. Для примера, рейтинги Турции и Бразилии находятся на спекулятивном уровне ВВ-. К тому же в сентябре произошло снижение геополитических рисков вокруг России. «Обеспокоенность рынка по поводу новых санкций снизилась в третьем квартале (несмотря на фактическое расширение санкций в августе), и это также поддержало рынок еврооблигаций»,— считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что значительная доля в размещениях пришлась на локальных инвесторов. Если в начале года на российских инвесторов приходилось 15–25% размещений, то в сентябре показатель вырос до 30–40%. «Роль российских инвесторов в размещениях российских эмитентов весьма значительна начиная с 2014 года. В 2019 году этот тренд сохраняется»,— отмечает директор по привлечению на рынках капитала Альфа-банка Юлия Колесова. Это связано с высоким объемов валютной ликвидности, накопленной банками. «С начала года был достаточно приличный объем погашений — эти высвободившиеся средства нужно куда-то размещать. С учетом значительного ралли рынка долларовых бондов долгое время невозможно было ничего купить. А первичное размещение — это прекрасная возможность войти в рынок приличным объемом»,— отмечает господин Кочемазов.

В ближайшие недели активность эмитентов может сохраниться, считают участники рынка. «Для нашего рынка на повестке сохраняются геополитические риски, что наряду с низкими ставками мотивирует эмитентов спешить с размещениями нового долга»,— отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Станислав Боженко. По мнению Юлии Колесовой, открывшимся окном могут воспользоваться в первую очередь экспортно ориентированные компании и банки. «При этом эмитенты могут рассчитывать на ставки на уровне своих кривых доходностей с незначительными премиями за новые размещения»,— резюмирует госпожа Колесова.

Виталий Гайдаев