Строительство онкоцентра в Тамбовской области оценили в 5 млрд рублей

Предварительная стоимость Тамбовского областного онкологического клинического диспансера составляет от 4 до 5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации облцентра. Вместимость онкоцентра, по оценкам мэрии, составит 309 койко-мест. На разработку проектной и рабочей документации обладминистрация выделила 60,6 млн руб., строительные работы должны начаться уже в 2020 году.

Сейчас мэрия Тамбова сосредоточилась на подготовительных мероприятиях: комитет земельных ресурсов и землепользования заключил договор безвозмездного пользования земельным участком по улице Волжской,79. «Следующим этапом станет подготовка комитетом архитектуры, развития и реконструкции градостроительного плана данной территории»,— пояснили в мэрии облцентра, добавив, что исполнение работ по подготовке к строительству онкодиспансера находится на личном контроле мэра Наталии Макаревич.

Валерия Розбот