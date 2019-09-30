Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие районы столицы предлагают наибольшее число объектов в аренду, и во сколько она обходится.

Какая городская жилая недвижимость самая дорогая? Пожалуй, пентхаусы. Здесь чаще живут, арендуя помещение. И желающие, даже на самые дорогие лоты, находятся. Всегда. Многих привлекает простор и большая площадь, и, конечно, впечатляющие видовые характеристики.

Сегодня на рынке высокобюджетной аренды Москвы предлагается около 90 пентхаусов, более половины из которых, примерно 50 квартир, расположены в Центральном округе. Самый большой выбор в Пресненском районе. Здесь сконцентрировано более четверти всего рынка пентхаусов центра города. Далее следует Арбат. Третье место по объему предложения занимают Хамовники. Самая распространенная и востребованная площадь такой недвижимости — около 260 кв. м. Более трети предложений — это квартиры в диапазоне метражей от 200 до 300 кв. м. Чуть менее трети — лоты площадью от 100 до 200 «квадратов».

Что касается ценовой структуры распределения объема предложения, то можно заметить, что она представлена достаточно равномерно. Ставка аренды почти 32% предложений не превышает 400 тыс. руб. в месяц. А наибольшее число предлагаемых вариантов приходится на пентхаусы высокого ценового сегмента — здесь арендная ставка выше 800 тыс. руб. в месяц. Речь в данном случае идет в основном о больших по площади квартирах и апартаментах с дорогой отделкой. Они располагаются в элитных домах районов Хамовники и Арбат, а также в небоскребах делового квартала «Москва-Сити». То есть средняя ставка аренды пентхауса на московском рынке элитного жилья — 630 тыс. руб. в месяц, посчитали аналитики компании Savills. Интересно, кстати, заметить, что в Замоскворечье и в районе Якиманки пенхаусов со ставками аренды ниже полумиллиона рублей в настоящее время не представлено — все сдано.