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Фото: http://fakelfc.ru

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром-2»

В 15-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром-2». Пришедшие зрители не увидели ни одного гола.

Несмотря на заработанной в результате ничьей одно очко, воронежский клуб по-прежнему замыкает турнирную таблицу: он, а также красноярский «Енисей» и ивановский «Текстильщик» теперь имеют по 11 очков, однако «Факел» уступает по дополнительным показателям в разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем матче в Воронеже 5 октября команда примет «Томь».

Александр Прытков


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