Воронежцы за год отдали за платную парковку 86 млн рублей

Сумма купленных абонементов и оплаченных часов платных парковок в Воронеже за год действия системы составила 86 млн руб., сообщил ее оператор ООО «Городские парковки». Это общий оборот платных парковок Воронежа с октября 2018 по август 2019 года.

Общий объем операционных расходов оператора парковок составил 54 млн руб., в бюджет по концессионному соглашению с мэрией было направлено 18 млн руб. Еще 14 млн руб. пришлось на выплату НДС.

«На возврат инвестиций компании за год было направлено лишь 450 тыс. руб. Прибыль концессионер до момента возврата 115 млн руб. инвестиций не получает»,— сказали в «Городских парковках».

В мэрии Воронежа отметили, что «ввиду несовершенства действующего законодательства возникли сложности с получением персональных данных для привлечения к ответственности лиц, совершивших административное правонарушение — размещение автомобиля на платной парковке без соответствующей оплаты». Это препятствует наложению штрафов. «Но штрафы и пополнение бюджета за счет нарушителей не являются самоцелью проекта, как и заработок с парковок. Важнейшая функция — упорядочивание парковки. Несовершенство закона значительно снизило экономическую целесообразность проекта, но все финансовые риски несет инвестор, а не бюджет города»,— заключил замруководителя управления транспорта мэрии Максим Захаров.

О том, как создавались платные парковки в Воронеже,— в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников