Спикер врасплох

По итогам тайного голосования председателем думы Иркутска стал замгендиректора ФСК «Новый город» беспартийный Дмитрий Ружников. За него проголосовали 22 депутата, в то время как за предыдущего спикера, единоросса Евгения Стекачева — только 12 человек. При этом еще один кандидат на кресло председателя от КПРФ Виталий Матвейчук взял самоотвод. Таким образом, дума Иркутска, где ни у одной из политических сил нет большинства и которой предрекали затяжной процесс избрания спикера, сделала это на первом же заседании. Эксперт считает, что накануне голосования имели место кулуарные договоренности.

Первоначально претендентов на пост спикера иркутской гордумы было трое — Евгений Стекачев («Единая Россия»), Виталий Матвийчук (КПРФ) и беспартийный Дмитрий Ружников. Господина Стекачева выдвинули 18 депутатов, и его кандидатура была поддержана на состоявшемся утром заседании городской партконференции «Единой России». Господина Ружникова предложила группа депутатов из трех человек. Господин Матвийчук был самовыдвиженцем.

В процессе обсуждения кандидатур депутат Юрий Коренев (фракция КПРФ) заявил, что все трое заслуживают внимания и достойны поста председателя думы, но призывает голосовать за Евгения Стекачева. «Глава Иркутска и горадминистрация сделали все, чтобы дума потеряла свой голос и свою силу, устроили нам трудности во время избрания (предвыборная кампания проходила на фоне жалоб от претендентов на невозможность организации встреч с избирателями и использования средств агитации, более 20 человек столкнулись с отказом или снятием с регистрации.— „Ъ“). И Стекачев не побоялся сказать мэру, что есть предел и закон. Сила духа, которую он проявил, конечно, заслуживает уважения»,— заявил господин Коренев. Самого господина Стекачева он назвал учеником одного из предыдущих спикеров гордумы, а теперь рядового депутата Андрея Лабыгина (самовыдвиженец), который «растил будущего лидера, наверное, приложил все усилия, чтобы он состоялся, лелеял и поддерживал». «И, наверное, ученик уже перерос своего учителя»,— продолжал хвалить господина Стекачева господин Коренев. «Я не понимаю вас как кандидата от партии КПРФ. Надо было сходить на конференцию „Единой России“, где мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил кандидатуру Стекачева, и там выступить», — недоуменно сказал депутат Александр Квасов («Гражданская платформа»). «Он меня пока перерос только ростом, но когда пробудет председателем думы больше восьми лет — тогда да, однозначно перерастет»,— отреагировал на эмоциональные оценки Юрия Коренева и господин Лабыгин. А господин Матвийчук отозвал свою кандидатуру, сказав, что «прямо на ваших глазах наша фракция потеряла одного человека», имея в виду неожиданные предпочтения господина Коренева.

Результаты голосования объявил председатель счетной комиссии Сергей Юдин (КПРФ). По итогам подсчета за господина Ружникова проголосовали 22 депутата, за господина Стекачева — 12. Сам господин Ружников растерялся, когда председательствующий на первом заседании думы глава горизбиркома Андрей Мельников спросил его, будет он работать на освобожденной основе или неосвобожденной. Новый спикер попросил время на обдумывание этого вопроса, но господин Мельников потребовал немедленного ответа. Тогда господин Ружников сказал, что будет работать председателем думы на постоянной основе.

Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что результатом избрания спикером Дмитрия Ружникова стали договоренности. Он не исключает, что и снятию с голосования Виталия Матвийчука предшествовали кулуарные переговоры. «За Дмитрия Ружникова голосовали как представители крупных стройорганизаций, так и депутаты из так называемого блока Дмитрия Бердникова, и частично коммунисты»,— сказал „Ъ“ господин Пронин.

Напомним, в преддверии выборов в гордуму, которые состоялись 8 сентября, у господина Бердникова были напряженные отношения с реготделением «Единой Рос­сии». Его сторонники (около 40 человек) массово снялись с партийных праймериз и пошли самовыдвиженцами. Сам господин Бердников в итоге был выдвинут «Единой Россией». По оценке экспертов, в думу прошло не более 11 его сторонников, включая его самого, что составляет меньше трети депутатского корпуса. По итогам выборов в гордуму 14 мандатов в ней получили единороссы, восемь — коммунисты, семь — самовыдвиженцы, три — представители «Гражданской платформы». КПСС, ЛДПР и «Справедливая Россия» смогли провести в новый состав думы по одному депутату. На прошлой неделе Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата. Его полномочия мэра истекают в марте 2020 года, и он принял решение продолжить работать градоначальником. После его отставки главой города станет сити­менеджер, назначенный конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора области. Дмитрий Бердников стал мэром в 2015 году, будучи избранным депутатами из состава думы.

Екатерина Еременко