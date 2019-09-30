Родина не слышит

Ветераны войны в Афганистане, которые около тридцати лет пытаются добиться предоставления жилплощади, на акции протеста в Махачкале свели свои требования к просьбе о 15-минутной встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Девятидневная голодовка в Парке воинов-интернационалистов сменилась палаточным пикетом: от крайних мер участников отговорили представители муфтията.

Палатка участников акции протеста ветеранов войны в Афганистане, требующих решения вопроса с жилплощадью, разбита в нескольких десятках метров от мемориала павшим воинам-интернационалистам. В пикете участвуют около десяти мужчин. Они заявляют, что «мина замедленного действия» была заложена в 2004 году, когда к «идеальному», с их точки зрения, закону «О ветеранах» были приняты дополнения и изменения, фактически разделившие их на два лагеря. Согласно поправкам, ветераны, попавшие в список очередников на получение жилья до 1 января 2005 года, могли претендовать на финансирование через Минтруд из федерального бюджета, а «опоздавшие» были привязаны к региональным бюджетам через Минстрой.

На тот момент в Дагестане в списке Минтруда числилось около 500 очередников-ветеранов, в списке Минстроя оказалось около тысячи.

Обращение в Конституционный суд, который до этого признал незаконным аналогичное разделение чернобыльцев и ликвидаторов последствий аварии на ПО «Маяк», результатов не дало.

Первую голодовку дагестанские ветераны провели еще в 2008 году. Тогда они добились обещания председателя правительства Шамиля Зайналова, что ежегодно на решение их жилищного вопроса в бюджет будет закладываться 30–40 млн руб. После второй голодовки в 2010 году к 30 млн руб., выделенным при президенте Муху Алиеве, добавили еще 74 млн, и в Махачкале для афганцев был построен 60-квартирный дом. Однако ни один из тех, кто добивался выделения средств, квартиры в нем не получил: среди новоселов не оказалось ни одного очередника из второго списка.

По словам представителя афганцев Дербента Муршида Абдулгусейнова, в 2014 году председатель дагестанского правительства Абдусамад Гамидов также пообещал выделять ежегодно по 30–40 млн руб. на решение проблемы, но лишь в декабре 2016-го в бюджет на следующий год было заложено около 55 млн руб.

Спустя год эти средства были отозваны из-за формальных нарушений при их распределении. Рабочая группа, созданная по поручению нынешнего премьера Артема Здунова для решения вопроса о том, где в итоге оказались деньги, с задачей не справилась.

В феврале 2019 года руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов сообщил афганцам, что денег, которые они ищут, нет, и предложил создать благотворительный фонд, в который жертвовали бы предприниматели. За восемь месяцев после регистрации фонда в него не поступило ни рубля. Господин Иванов, с которым афганцы неоднократно встречались, каждый раз заверял их, что вопрос решается.

Афганцы обращают внимание еще на один момент: сертификат выдается на улучшение жилищных условий — подразумевается, что каким-то жильем государство их уже обеспечило. При этом ветеран Афганистана по закону единственный льготоноситель — в отличие, скажем, от чернобыльцев, у которых льготы распространяются и на членов семьи. «Однако Минтруд почему-то требует справки на членов семьи, а при оформлении документов добивается от получателей сертификатов оформления купли-продажи жилья»,— говорит Муршид Абдулгусейнов.

В этом ветераны видят потенциальный предмет уголовного расследования. По их словам, есть и другие вопросы криминального характера: например, в Дербентском районе очередников «первой очереди» всего десять, и им пришлось добиваться восстановления своих прав через суд после того, как список очередников исчез из архива районной администрации. Попытка добиться возбуждения в начале этого года уголовного дела по этому факту ни к чему не привела: следователь республиканского управления Следственного комитета РФ удовлетворился заявлением бывшего председателя комитета экономики администрации района, который сообщил, что документы уничтожены по истечении срока хранения.

За время голодовки двое участников акции были госпитализированы, причем один из них сбежал из больницы и вернулся в палатку в парке. Троих афганцы сами отправили по домам.

Никто из компетентных чиновников за 12 дней к ним не пришел, лишь в минувшее воскресенье в парк приехал министр внутренних дел Абдулрашид Магомедов.

Никого из руководителей четырех существующих в Дагестане организаций ветеранов афганской войны в парке так и не видели. «В республике 2500 афганцев,— говорит Муршид Абдулгусейнов.— А здесь — вы сами видите, сколько. Нет у нас единства». На сегодняшний день пикетчики требуют лишь встречи с главой республики Владимиром Васильевым: «Мы бы уложились в 10–15 минут».

Юлия Рыбина, Махачкала