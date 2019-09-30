«Происходящее вокруг сложно воспринимать без сатиры»

Новая песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М» вызвала большую дискуссию в обществе и шквал обсуждения в социальных сетях. Лидер группы «Аквариум» представил композицию, где можно разглядеть сатиру на официальную российскую пропаганду. Телеведущий Владимир Соловьев обвинил музыканта в деградации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает положительным сам факт дискуссии о развитии российского общества.

Борис Борисович Гребенщиков порадовал благодарную публику очередным творением: песня называется «Вечерний М». Гребенщиков сидит на лестнице, вокруг красивая зеленая растительность, что-то вроде ботанического сада. За сутки композиция набрала более 250 тыс. просмотров. Расшифровать это самое «М» публично не представляется возможным, по этическим соображением. Но, что называется, догадайтесь сами. Речь идет о «подлинном труженике наших времен», который все расскажет, все объяснит, и расставит по своим местам. СМИ и пользователи социальных сетей в большинстве своем назвали произведение сатирическим. Оно как бы высмеивает российскую официальную пропаганду. Популярный блогер Илья Варламов даже запустил голосование на тему того, кого конкретно имел в виду классик. Отвечаем: допустим, образ собирательный.

Владимир Рудольфович Соловьев, послушав песню, выразил сожаление, что Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста. Виной тому, по мнению телеведущего, «бандеровская Украина» с ее «тлетворным влиянием». Борис Гребенщиков в последнее время в своем творчестве нередко обращается к внутренней политике, вернее, к ситуации в российском обществе. В январе прошлого года именно он стал автором фразы, претендующей на бессмертие: сейчас дела в России обстоят даже хуже, чем при «советских идиотах». Мэтр российской рок-сцены нередко выступает в переходах как простой уличный музыкант. В этом при желании можно увидеть некий протест против тех самых «подлинных тружеников наших времен», против официоза.

Что касается Соловьева, он как раз противостоит разным неформальным лидерам интернета — выскочкам из либеральной и иной тусовки. Он правильно расставляет акценты с точки зрения государственного видения. Площадкой для таких выступлений популярного телеведущего служит не официальный телевизор, а соцсети и иные ресурсы, доступные молодежи. Благодаря этому в общественном пространстве периодически возникают разного рода острые дискуссии.

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Но, собственно, возвращаясь к «отравленному бандеровцами» Гребенщикову. Он, в свою очередь, вносит в нашу жизнь очень правильную ноту — происходящее вокруг сложно воспринимать серьезно, без сатиры. И с каждым днем подобное ощущение все больше дает о себе знать. Поэтому песни, стихи и другие иносказательные жанры становятся все более востребованными. Рождаются даже целые спектакли, они набирают лайки и просмотры, и, даже страшно подумать, может так статься, что они станут популярнее официальных продуктов.

Российское искусство постепенно уходит в андеграунд. И то, что подключаются к этому известные артисты, весьма положительный факт. Бориса Борисовича Гребенщикова очень сложно привлечь по какой-нибудь очередной запретительной статье вроде разжигания неприязни к социальной группе «подлинных тружеников». И, наконец, что касается деградации — это вопрос действительно более чем актуальный. Только вот кто или что этому больше подвержен — на эту тему можно серьезно подискутировать.