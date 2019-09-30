Нижегородская епархия снова просит предоставить ей участок на Анкудиновском шоссе

Администрация Нижнего Новгорода проведет публичные слушания по вопросу предоставления Нижегородской епархии РПЦ участка между домами №11 и №11А по Анкудиновскому шоссе под религиозное использование. Слушания пройдут 17 октября в 18:00 в здании администрации Приокского района, говорится на сайте мэрии.

В доме №11 располагается детский дом №3, в доме №11А – детский сад №465, через дорогу от участка находится санитарно-лесная школа (учреждение для детей с заболеваниями органов дыхания).

Ранее в 2017 году Нижегородская епархия уже просила предоставить ей этот участок. Однако на тот момент глава администрации города Сергей Белов подписал постановление об отказе.

Анастасия Еремина