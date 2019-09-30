30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Нижегородская епархия снова просит предоставить ей участок на Анкудиновском шоссе

Администрация Нижнего Новгорода проведет публичные слушания по вопросу предоставления Нижегородской епархии РПЦ участка между домами №11 и №11А по Анкудиновскому шоссе под религиозное использование. Слушания пройдут 17 октября в 18:00 в здании администрации Приокского района, говорится на сайте мэрии.

В доме №11 располагается детский дом №3, в доме №11А – детский сад №465, через дорогу от участка находится санитарно-лесная школа (учреждение для детей с заболеваниями органов дыхания).

Ранее в 2017 году Нижегородская епархия уже просила предоставить ей этот участок. Однако на тот момент глава администрации города Сергей Белов подписал постановление об отказе.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя