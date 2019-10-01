Катастрофа напугала главврача

В Свердловской области разразился новый ЛГБТ-скандал. Главный врач областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин заявил о закрытии доступа в медучреждение для волонтеров после инцидента со стилистом-транссексуалом Мартой Катастрофой. Она откликнулась на объявление о бесплатной работе с ветеранами, однако ей пришлось покинуть госпиталь из-за внешнего вида.



В понедельник главный врач госпиталя ветеранов войн Олег Забродин заявил, что закрывает двери вверенного ему заведения для волонтеров и журналистов. По его словам, у него «пропала вера в людей» после того, как стилист Марта Катастрофа, пришедшая бесплатно стричь ветеранов, оказалась транссексуалом.

Инцидент произошел в субботу. В середине сентября служба «Красная шапочка» объявила набор стилистов, парикмахеров, визажистов и видеооператоров, которые готовы бесплатно поработать с пожилыми людьми. На объявление откликнулась Марта Катастрофа. «Я настойчиво просила патронажную службу “Красная шапочка” ввести в курс дела начальство, что женщина я нестандартная,— рассказала стилист в своем Instagram.— После чего мне ответили, что главврача интересуют только мои профессиональные возможности, мой внешний вид — это мое сугубо личное дело». По словам господина Забродина, в пятницу она посетила госпиталь в мужской одежде, а на следующий день — в женской.

Процесс стрижки пожилых женщин стилист транслировала в социальной сети Instagram. На видео ветераны положительно отзывались о работе. Однако вскоре телефоны госпиталя начали обрывать, по словам Марты Катастрофы, ее хейтеры: «С подтекстом “Уберите это от ветеранов, это неуважительно”». Об этом стилисту сообщили представители «Красной шапочки», предложив ей переодеться, но она отказалась и ушла.

Олег Забродин назвал появление Марты Катастрофы в госпитале «засадой». «Это хорошо, что мы воинов-афганцев к нему не пригласили! Меня не предупредили. Транссексуал он! А у нас тут люди такие — они Берлин брали, зачем с ними так? Нет веры людям — я закрываю двери госпиталя для волонтеров, для журналистов, для всех»,— заявил ЕАН Олег Забродин. Порталу 66.ru он добавил, что руководство учреждения не имеет отношения к конфликту с парикмахером, а от услуг волонтера отказалась «Красная шапочка».

Более подробных комментариев в госпитале “Ъ-Урал” получить не удалось — там по вопросам произошедшего посоветовали обратиться в пресс-службу регионального минздрава. В министерстве в свою очередь за комментариями отправили в госпиталь, поскольку к медицинской деятельности случившееся не относится. В «Красной шапочке» не ответили на вопрос “Ъ-Урал”.

Для Екатеринбурга это уже не первый ЛГБТ-скандал за последний месяц. Так, руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте». После того как информация стала публичной, в вузе подчеркнули, что отчислять студента не собирались.

Представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге напомнили, что ранее подобные ситуации «замалчивали». «Сейчас больше освещают ситуации, связанные с дискриминацией на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и этот факт сам по себе — положительный момент»,— отметила представитель ресурсного центра Алла Чикинда. По ее словам, выросло и количество людей, которые встают в подобных ситуациях на поддержку жертвы дискриминации. «В данном случае ни сексуальная ориентация, ни гендерная идентичность волонтера не имеет никакого значения, если человек пришел с добрыми намерениями, чтобы помочь пациентам госпиталя»,— добавила она.

Алексей Буров