Самоскрепляющиеся кирпичи противостоят землетрясениям

Подрядчик из Юмы (штат Аризона) Чарльз Брисбин изобрел новый тип кирпичей, быстро завоевывающий популярность. Их отличие от традиционных кирпичей — надежное крепление, не требующее использования раствора для кладки.

100 лет назад

Идея нового вида кирпича пришла в голову мистеру Брисбину, когда он оказался в Сан-Франциско во время землетрясения, после которого осталось без крова более половины населения города. Глядя на падающие небоскребы, Брисбин подумал, что должен быть способ строить более устойчивые здания.

Так был изобретен кирпич нового типа, который имеет выпуклые шипы на одной стороне и углубления на другой стороне. Это позволяет крепко соединять два кирпича без использования раствора. Более надежной системы соединения просто не существует. А из-за того, что у шипов круглое сечение, кирпичи можно укладывать как друг на друга, так и под углом 90 градусов, надежно соединяя две стены. Такая стена не разрушится ни от какого сотрясения почвы.

Кирпичи Брисбина уже пользуются большой популярностью в штатах Тихоокеанского побережья. Владельцы строительных фирм считают, что эти кирпичи произвели настоящую революцию в их бизнесе. Кирпичи новой конструкции хвалят и каменщики. Десятки кирпичных заводов перестроили свое производство на выпуск таких кирпичей.

Выяснилось также, что кирпичи нового типа идеально подходят для постройки каминов. При использовании кирпича старого типа камин расширяется при нагревании, что, как показывает практика, часто приводит к пожару, если трескается и выпадает угловой кирпич. При использовании кирпичей Брисбина все стенки камина соединяются настолько прочно, что выпадание отдельного кирпича исключено.

О кирпичах Брисбина сообщил журнал Scientific American в номере за 9 августа 1919 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев