Азову выделят 4 млн рублей на ликвидацию свалок

Из резервного фонда Ростовской области Азову направили 4 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок по просьбе администрации города, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Из 28 зафиксированных на территории муниципалитета несанкционированных свалок строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков городу удалось ликвидировать четыре. При расчистке одной из них было вывезено 240 т мусора. Для ликвидации всех свалок собственных средств у города оказалось недостаточно.

Сейчас администрация Азова готовит документы для проведения конкурса по выбору подрядчика, который займется ликвидацией свалок. Работы должны завершиться до конца года.

Дарья Голякова