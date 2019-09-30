На Кубани в поддержку начинающим сельхозкооперативам выделили 150 млн рублей

На Кубани между кооперативами-победителями конкурса по предоставлению грантов распределят более 150 млн руб. из краевого бюджета. Средства выделены в рамках региональной программы. Как сообщили в пресс-службе администрации, в конкурсе участвуют 15 сельхозкооперативов, которые уже прошли отбор конкурсной комиссии: из Лабинского, Северского, Темрюкского, Павловского, Щербиновского, Туапсинского, Апшеронского, Крыловского районов, а также Краснодара и Новороссийска. Максимальная сумма гранта на одно фермерское объединение составляет 30 млн руб. Эти деньги можно направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов и закупку транспорта. Как рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, гранты покрывают 90% от стоимости фактически понесенных затрат на реализацию бизнес-проектов.

Михаил Лукашов