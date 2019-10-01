Суд устранил языковой барьер

Свердловский облсуд вернул в Чкаловский райсуд Екатеринбурга материалы об условно-досрочном освобождении организатора ОПС, занимавшегося работорговлей, гражданина Израиля Яная Ави. Он был осужден на 16 лет по обвинению в переправке за границу порядка 100 девушек из России и стран СНГ. В текущем году он подал на УДО, однако суд ему отказал. Правда, как отмечают в апелляционной инстанции, райсуд нарушил его право на защиту, не дав ему в суде переводчика. Сейчас материалы по УДО будут вновь пересмотрены.



В понедельник апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда отправила на новое рассмотрение в Чкаловский райсуд Екатеринбурга материалы об условно-досрочном освобождении (УДО) гражданина Израиля Яная Ави, отбывающего 16-летний срок в ИК №10 (Екатеринбург). Он был осужден за организацию ОПС, занимавшегося работорговлей, — продажей девушек в сексуальное рабство. Как пояснили в облсуде, в ходе рассмотрения жалобы подсудимого на отказ в УДО, суд первой инстанции нарушил его право на защиту. Дело в том, что для Яная Ави был положен переводчик с французского на русский. «Сейчас Чкаловский райсуд Екатеринбурга должен заново рассмотреть его прошение об УДО с учетом предоставления переводчика»,— пояснили в облсуде.

Напомним, директор «ГУР Интернешнл» («дочка» лондонской компании GUR) Янай Ави в 2011 году был осужден Московским окружным военным судом по делу о создании ОПС (ст. 210 УК РФ), которое занималось торговлей людьми (ст. 127.1 УК РФ) и организацией проституции (ст. 241 УК РФ). Его подельниками были несколько москвичей вместе с подполковником ГРУ и уроженцы Молдавии. По данным следствия, члены преступной группы размещали ложную рекламу в СМИ, обещая молодым девушкам бесплатный выезд в Европу для работы нянями, официантками и продавщицами. В итоге у девушек, желающих найти работу за границей, забирали документы и отсылали в Европу. Там их встречали сообщники ОПС, которые предлагали оплатить услуги группировки работой по оказанию секс-услуг. По версии следствия, группировка переправила в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты более 100 девушек. Правда, суд присяжных признал вину лишь по нескольким эпизодам. Часть участников дела были оправданы.

Связаться с защитой Яная Ави не удалось. Известно, что в суд апелляционной инстанции жалобу он направлял самостоятельно, отказавшись от услуг адвоката по соглашению.

По словам экспертов, Чкаловский райсуд Екатеринбурга должен заново проверить доводы осужденного. «Суд вновь оценит поведение осужденного в исправительном учреждении, его отношение к труду, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, а также его отношение к совершенному преступлению. Важную роль будет играть и факт возмещения причиненного ущерба и характеристика администрации исправительного учреждения»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. По мнению эксперта, также маловероятен вариант выдачи осужденного Израилю, гражданином которого он является. «Передача одним государством другому осужденных судебными органами производится на основании соглашения этих государств об экстрадиции или международных соглашений. Между Израилем и Российской Федерацией нет соглашения об экстрадиции обвиняемых, но обе страны являются членами Европейской конвенции о выдаче и руководствуются в вопросах передачи подозреваемых и обвиняемых друг другу именно ее нормами»,— заключил собеседник “Ъ-Урал”.

Игорь Лесовских