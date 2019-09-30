Генеральным директором Нижегородской ярмарки назначен Максим Соловьев

Совет директоров ЗАО «Нижегородская ярмарка» принял решение о назначении генеральным директором организации Максима Соловьева. К исполнению обязанностей руководитель приступит 1 октября. Прежде эту должность с 2002 года занимал Валерий Барулин (за исключением 2007-2008 годов, когда он возглавлял региональное министерство промышленности).

Господину Соловьеву предстоит сконценрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности ярмарки и к концу года отчитаться перед главой региона и советом директором компании. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Максим Соловьев специализируется на антикризисном управлении активами, прежде он занимал руководящие посты в коммерческих компаниях.

Анастасия Еремина