Двух челябинцев будут судить за продажу контрафактных сигарет на 39 млн рублей

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинска. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (сбыт немаркированных табачных изделий в особо крупном размере), ч. 3 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчины с января 2016 по ноябрь 2018 года оптом продавали контрафактные сигареты под марками Marlboro, «Донской табак», «2222». Незаконный доход составил более 39 млн руб. Ущерб правообладателям товарных знаков был оценен в 3,7 млн руб. Владелец бренда Marlboro компания Philip Morris International предъявила челябинцам иск на 2,3 млн руб.

В качестве меры обеспечения арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 176 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит Курчатовский районный суд.