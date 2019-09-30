Смартфоны перенимают функции терминалов

Российские банки тестируют новый способ электронных платежей. Деньги сможет принимать любой гаджет с поддержкой бесконтактной оплаты, сообщают «Известия». Сейчас технологию тестируют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. Еще несколько крупных игроков запустят собственные продукты в ближайшее время. Чтобы использовать гаджет в качестве терминала, нужно установить банковское приложение. После этого клиенты смогут оплачивать покупки, просто приложив карту, смартфон или «умные» часы.

Как и в случае с терминалом, сначала предприниматель должен будет заключить договор с банком, объясняет председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева: «Технологическая, аппаратная возможность есть, но нет приложения, привязки, которые это трансформируют в платежное сообщение. Надо же, чтобы этот сигнал пришел в центр обработки, и потом списались деньги. Предприниматель должен заключить договор с банком. Например, POS-терминал настраивается за один день — это уже масштабированное решение: приходит поставщик этого решения, ставит и подсоединяет к банку. Или, если это делает сам банк, то приезжает сотрудник банка, все устанавливает, дает документы на подпись, проверяет — и это работает. И с передачей фискальных данных проблем теоретически быть не может — это же просто сообщение или от оператора, который собирает данные, или телефон будет раздваивать информацию — одну гнать в фискал, вторую в банк».

Переход на бесконтактную оплату через телефон сильно сократит издержки предпринимателей, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Правда, крупный бизнес в такой технологии заинтересован не будет, продолжает эксперт: «Нововведение позволит снизить расходы, связанные с облуживанием эквайрингового оборудования — оно достаточно дорогостоящее само по себе, плюс требует постоянного обслуживания специализированными сервисными компаниями, которые, естественно, берут определенную плату за свои услуги. Это может доходить до нескольких процентов с оборота. Для магазинов это, может быть, не так ощутимо, потому что у них и без того все эти IT-системы давно были имплементированы в бизнес. Но для ряда других сфер, в первую очередь услуг, это достаточно серьезные затраты. Количество трансакций может исчисляться единицами в течение дня. Держать дорогостоящее оборудование — абсолютно избыточно для таких сфер бизнеса. Если мы решаем этот вопрос с использованием более простых устройств, то специальное обслуживание не потребуется. Кроме того, оборудование будет стоить дешевле, либо вообще ничего не будет стоить, поскольку будет использоваться как некое универсальное устройство.

Когда сокращается себестоимость оказания услуг, предприниматели могут корректировать цены. Конечно, не стоит ожидать массового снижения, но, по крайней мере, они не будут повышаться для определенных групп товаров».

Новая технология упростит мошенникам доступ к счетам россиян, предупреждает гендиректор агентства «Р-Техно» Роман Ромачев. Но, скорее всего, похитить удастся только небольшие суммы. «Естественно, в первое время появятся какие-то мошенники, которые будут пытаться найти уязвимости в этой системе. Если вы настолько бдительны и внимательны, что увидите полученную информацию о списании, естественно, вы можете позвонить в банк и быстро заблокировать карту. Зачастую многие даже не обращают внимания на то, что совершен какой-то незначительный платеж на 100- 300 руб., даже в МВД мало кто обращается и пишет заявление. Вообще, персонал — самое слабое звено в любой системе безопасности, поэтому, возможно, кто-то из персонала и попытается совершить такие оплаты. Единственное, будут проблемы с выдачей чека, но опять же это для мошенников не проблема, поскольку можно заранее подготовить на небольшие суммы чеки. Необходимо смотреть, куда ушли ваши деньги — на счет юридическому или частному лицу. Тогда только можно говорить о какой-то попытке совершения преступления»,— заключает Ромачев.

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Ранее сообщалось, что в систему быстрых платежей добавят оплату с помощью изображения лица. Над технологией работает «Ростелеком», который управляет Единой биометрической системой. Для покупки в магазине достаточно будет посмотреть в специальную камеру. Однако сначала клиенту нужно сдать свои данные в базу.

Илья Сизов