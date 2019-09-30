В Боковском районе ветеринарные инспекторы задержали 800 л молока

Ветеринарные инспекторы задержали в Боковском районе Ростовской области задержали крупную партию молока без ветеринарных документов, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. Сырое молоко объемом 800 л перевозилось в цистернах в кузове автомобиля «Газель».

«Как пояснил владелец автомобиля, молоко он приобрел в личных подсобных хозяйствах Боковского и Советского районов. А вот куда намеревался сдать ценный продукт без документов мужчина пояснять отказался»,— говорится в сообщении.

За нарушение правил перевозки сырого молока водителя оштрафовали на 5 тыс. руб.

Дарья Голякова