Проходной балл выше, бюджетных мест больше В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в вузы в 2020/2021 учебном году.

Меняются правила приема в вузы - завтра они будут опубликованы в интернете.

Меняются правила приема в вузы - завтра они будут опубликованы в интернете. По этим правилам, число бюджетных мест суммарно в бакалавриате, специалитете и магистратуре увеличится на 8,2%. Ожидается, что в результате бюджетных мест хватит примерно на 60% выпускников школ.

Минимальных балл при сдаче ЕГЭ увеличится с 27 до 39, а для поступления на некоторые непрофильные специальности будет нужно сдать английский язык.

Нижегородским абитуриентам по этому поводу не стоит беспокоиться, - считает министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

В последние два года в Княгининском университете учреждено 42 целевых места, это серьезное достижение, которое позволит вузу войти в число лидеров высшего образования региона, - считает министр.

Изменения не должны сказаться на процессе подготовке абитуриентов, - сказала врио ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова.