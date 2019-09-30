30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

2

Фото: Андрей Абрамов

Проходной балл выше, бюджетных мест больше

В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в вузы в 2020/2021 учебном году.

от

Меняются правила приема в вузы - завтра они будут опубликованы в интернете.


Меняются правила приема в вузы - завтра они будут опубликованы в интернете. По этим правилам, число бюджетных мест суммарно в бакалавриате, специалитете и магистратуре увеличится на 8,2%. Ожидается, что в результате бюджетных мест хватит примерно на 60% выпускников школ.

Минимальных балл при сдаче ЕГЭ увеличится с 27 до 39, а для поступления на некоторые непрофильные специальности будет нужно сдать английский язык.

Нижегородским абитуриентам по этому поводу не стоит беспокоиться, - считает министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

В последние два года в Княгининском университете учреждено 42 целевых места, это серьезное достижение, которое позволит вузу войти в число лидеров высшего образования региона, - считает министр.

Изменения не должны сказаться на процессе подготовке абитуриентов, - сказала врио ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Бюджетных мест в вузах станет на 8,2% больше В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в 2020-2021 учебном году.
В Нижегородском районе появится дополнительно десять НТО Предприниматели продолжают осваивать Нижне-Волжскую набережную.
В бирже контактов примет участие десять финских компаний Нижегородские предприниматели смогут договориться о сотрудничестве с заграничными предприятиями.
В IT-будущем улицы Ильинской нашли место для трамваев Авторы проекта развития Започаинья успокаивают общественных активистов.
Срок завершения благоустройства Гребного канала сдвигается ближе к зиме Невыполнение подрядчиками обязательств при благоустройстве общественных пространств становится плохой традицией.
В регионе вдвое повысили штрафы за нарушение требований благоустройства Власти считают, что это поможет защитить благоустроенные территории.
Профиль пользователя