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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Бюджетных мест в вузах станет на 8,2% больше

В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в 2020-2021 учебном году.

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Это касается суммарно бакалавриата, специалитета и магистратуры.


Это касается суммарно бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что этого хватит, чтобы обеспечить бюджетными местами около 60% выпускников школ.

Минимальный балл при сдаче ЕГЭ увеличится с 27 до 39. Однако глава регионального минобразования Сергей Злобин думает, что нижегородским абитуриентам в связи с вступлением в силу новых правил не о чем беспокоиться.

Врио ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова считает, что это изменения не должны сказаться на процессе подготовке абитуриентов.

Кроме того, министр образования Сергей Злобин рассказал, что в 2020 году в Княгининском университете учреждено 42 целевых места. Это серьезное достижение, которое позволит вузу войти в число лидеров высшего образования региона, - заявил чиновник.

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