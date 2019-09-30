Бюджетных мест в вузах станет на 8,2% больше В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в 2020-2021 учебном году.

Это касается суммарно бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Это касается суммарно бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что этого хватит, чтобы обеспечить бюджетными местами около 60% выпускников школ.

Минимальный балл при сдаче ЕГЭ увеличится с 27 до 39. Однако глава регионального минобразования Сергей Злобин думает, что нижегородским абитуриентам в связи с вступлением в силу новых правил не о чем беспокоиться.

Врио ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова считает, что это изменения не должны сказаться на процессе подготовке абитуриентов.

Кроме того, министр образования Сергей Злобин рассказал, что в 2020 году в Княгининском университете учреждено 42 целевых места. Это серьезное достижение, которое позволит вузу войти в число лидеров высшего образования региона, - заявил чиновник.