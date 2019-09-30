50 лет высокой точности



Жизненный цикл предметов, созданных по моде сегодняшнего дня, ограничен временем актуальности тенденций, а те вещи, что опережают свое время, остаются навсегда. Таков часовой механизм Zenith El Primero, появившийся на свет 10 января 1969 года и до сих пор непревзойденный в своей точности.

Когда в конце 1960-х годов появились часы с автоматическим подзаводом, стало очевидно: чтобы часы показывали точное время, не обязательно заводить их каждое утро — достаточно просто всегда носить их на запястье. Это навсегда изменило судьбу и спрос и на часы с ручным подзаводом. Идея создать автоматический хронограф, чтобы отпраздновать столетие мануфактуры, появилась у часовщиков Zenith в 1962 году. На тот момент такого механизма еще не существовало, и он стал бы первым в своем роде. При этом мастера хотели создать новый калибр, а не усовершенствовать уже имеющийся.

Zenith, часы El Primero, 1969 год

С 1966 по 1967 год отделу хронометрии Zenith удалось создать механизм, работающий с частотой 36 000 колебаний в час. А при дальнейшей работе мануфактура полностью переосмыслила не только всю структуру хронографа, но и способ его производства. До этого многое зависело от сборщиков, которые получали все детали по отдельности и собирали их, вручную подтачивая и корректируя неточности производства. Для производства El Primero были собраны специальные прессы, и детали стали изготавливать таким образом, чтобы погрешностей было минимум, чтобы их можно было сразу собирать в механизм без корректировки. К тому же, чтобы предотвратить износ деталей, их покрыли дисульфидом молибдена, который использовался в автомобильной промышленности, но в часовой был задействован впервые. Zenith были не единственной компанией, работавшей над созданием автоматического хронографа. Конкуренция была очень высокая, но Zenith удалось первыми представить проект публично 10 января 1969 года.

Толщина механизма составила всего 6,5 мм, у него были индикатор даты и способность отсчитывать время с точностью до 1/10 секунды. Механизм назвали El Primero, то есть «первый» в переводе с испанского.

В тот же год, в декабре 1969-го, японские часовые бренды Seiko и Citizen представили первые кварцевые часы. И новаторскому El Primero пришлось соревноваться с новыми компактными кварцевыми часами, что было не в его пользу. 28 мая 1971 года компания была продана американской телерадио-компании Zenith Radio Corporation. В попытках угнаться за современностью новые хозяева стали выпускать El Primero в корпусе большего, чем было нужно, размера — так они больше походили на первые кварцевые довольно массивные часы. И даже создали модель, своим циферблатом напоминающую телеэкран. Но в 1974 году производство El Primero приостановили: американские владельцы не видели больше смысла в производстве механических часов. Было дано указание закрыть, полностью распродать и уничтожить все производство механизма. И только благодаря одному человеку El Primero, а с ним и вся мануфактура Zenith уцелела.

Шарль Вермонт с деталями механизма Zenith El Primero, 1980-е годы

Шарль Вермонт работал в одном из отделов Zenith и, несмотря на кварцевый кризис, верил в будущее механических часов. Он даже отправил руководству письменную просьбу сохранить все необходимые для El Primero детали в небольшой комнате, но получил отказ и решил сделать это втайне. Вместе с братом по ночам под угрозой потери рабочего места Шарль Вермонт перенес все 150 прессов, специально разработанных для производства El Primero, и мельчайшие детали под крышу одного из зданий. И замуровал их, чтобы о тайне не догадались.

К 1976 году в компании Zenith осталось совсем мало сотрудников, часы производили на базе кварцевых механизмов Eta и Citizen, компания стала убыточной, и американцы продали ее Полю Кастелла, швейцарцу, владельцу завода по производству часовых запчастей и легенде часового мира. Так Zenith вновь оказалась в руках человека, который знал и любил швейцарскую индустрию, и в 1978 году компания стала производителем деталей для механизмов. От крупных часовых брендов стали поступать запросы на производство автоматических хронографов — и тут-то и вспомнили о Шарле Вермонте. Оказалось, что он не только сохранил, но и тщательно каталогизировал все необходимое для возобновления производства механизма. Первые возобновленные механизмы вышли в 1988 году, были подписаны крупные коммерческие контракты, а Шарль Вермонт в благодарность от компании получил хронограф El Primero, приглашение на ужин и туристическую путевку.

В 1991 году к своему 125-летию мануфактура выпустила две эксклюзивные модели, оснащенные обновленным El Primero: с указателем даты тиражом 900 экземпляров и с указателями даты, месяца и фазы Луны тиражом 250 экземпляров. Обе версии вышли в корпусе из желтого золота. Уверенная в качестве продукта, мануфактура предоставляла пятилетнюю гарантию на эти часы. И если в 1980-е знаменитый механизм был закрыт задней крышкой часов, то в 1990-е появились модели линии ChronoMaster с сапфировым стеклом, позволившим взглянуть на работу деталей.

В 1999 году компанию купила группа LVMH, и в истории Zenith наступила пора славы. El Primero получил новые часовые усложнения: в 2004-м появился турбийон в модели Grande ChronoMaster XXT Perpetual Calendar, в 2005-м — минутный репетир в Class Traveler c 30 патентами. В каждой модели на циферблате было окошко, через которое была видна часть легендарного механизма. В 2004 году появилась женская версия, на ней окошко имело сердцевидную форму. А в 2005 году появилась дамская модель с турбийоном Starissime.

Zenith, часы El Primero Double Tourbillon, 46 мм, платина; часы El Primero Carbon, 44 мм, карбон; часы El Primero, 44 мм, черная керамика

В 2017 году Zenith выпускают часы Defy El Primero 21, способные замерять время с точностью до 1/100 секунды. Это стало возможным благодаря балансу, работающему с частотой 360 000 колебаний в час, что в десять раз чаще предшественника. А центральная стрелка хронографа теперь совершает полный оборот за одну вместо десяти секунд. В том же году компания презентовала модель Defy Lab, оснащенную революционным единым колесом баланса из кремния, заменившим 30 компонентов и отменившим необходимость в балансовой пружине, использовавшейся с 1675 года. Так Defy Lab стали результатом нескольких лет исследований и разработок, которые вели в группе LVMH.

Будущее Zenith также несомненно принадлежит сфере технологических инноваций, которые раздвигают границы представлений о возможном и бьют все рекорды. И однажды El Primero сможет делать замеры времени с точностью до 1/1000 секунды.