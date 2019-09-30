50 лет высокой точности

Жизненный цикл предметов, созданных по моде сегодняшнего дня, ограничен временем актуальности тенденций, а те вещи, что опережают свое время, остаются навсегда. Таков часовой механизм Zenith El Primero, появившийся на свет 10 января 1969 года и до сих пор непревзойденный в своей точности.
Когда в конце 1960-х годов появились часы с автоматическим подзаводом, стало очевидно: чтобы часы показывали точное время, не обязательно заводить их каждое утро — достаточно просто всегда носить их на запястье. Это навсегда изменило судьбу и спрос и на часы с ручным подзаводом. Идея создать автоматический хронограф, чтобы отпраздновать столетие мануфактуры, появилась у часовщиков Zenith в 1962 году. На тот момент такого механизма еще не существовало, и он стал бы первым в своем роде. При этом мастера хотели создать новый калибр, а не усовершенствовать уже имеющийся.
С 1966 по 1967 год отделу хронометрии Zenith удалось создать механизм, работающий с частотой 36 000 колебаний в час. А при дальнейшей работе мануфактура полностью переосмыслила не только всю структуру хронографа, но и способ его производства. До этого многое зависело от сборщиков, которые получали все детали по отдельности и собирали их, вручную подтачивая и корректируя неточности производства. Для производства El Primero были собраны специальные прессы, и детали стали изготавливать таким образом, чтобы погрешностей было минимум, чтобы их можно было сразу собирать в механизм без корректировки. К тому же, чтобы предотвратить износ деталей, их покрыли дисульфидом молибдена, который использовался в автомобильной промышленности, но в часовой был задействован впервые. Zenith были не единственной компанией, работавшей над созданием автоматического хронографа. Конкуренция была очень высокая, но Zenith удалось первыми представить проект публично 10 января 1969 года.
В тот же год, в декабре 1969-го, японские часовые бренды Seiko и Citizen представили первые кварцевые часы. И новаторскому El Primero пришлось соревноваться с новыми компактными кварцевыми часами, что было не в его пользу. 28 мая 1971 года компания была продана американской телерадио-компании Zenith Radio Corporation. В попытках угнаться за современностью новые хозяева стали выпускать El Primero в корпусе большего, чем было нужно, размера — так они больше походили на первые кварцевые довольно массивные часы. И даже создали модель, своим циферблатом напоминающую телеэкран. Но в 1974 году производство El Primero приостановили: американские владельцы не видели больше смысла в производстве механических часов. Было дано указание закрыть, полностью распродать и уничтожить все производство механизма. И только благодаря одному человеку El Primero, а с ним и вся мануфактура Zenith уцелела.
Шарль Вермонт работал в одном из отделов Zenith и, несмотря на кварцевый кризис, верил в будущее механических часов. Он даже отправил руководству письменную просьбу сохранить все необходимые для El Primero детали в небольшой комнате, но получил отказ и решил сделать это втайне. Вместе с братом по ночам под угрозой потери рабочего места Шарль Вермонт перенес все 150 прессов, специально разработанных для производства El Primero, и мельчайшие детали под крышу одного из зданий. И замуровал их, чтобы о тайне не догадались.
К 1976 году в компании Zenith осталось совсем мало сотрудников, часы производили на базе кварцевых механизмов Eta и Citizen, компания стала убыточной, и американцы продали ее Полю Кастелла, швейцарцу, владельцу завода по производству часовых запчастей и легенде часового мира. Так Zenith вновь оказалась в руках человека, который знал и любил швейцарскую индустрию, и в 1978 году компания стала производителем деталей для механизмов. От крупных часовых брендов стали поступать запросы на производство автоматических хронографов — и тут-то и вспомнили о Шарле Вермонте. Оказалось, что он не только сохранил, но и тщательно каталогизировал все необходимое для возобновления производства механизма. Первые возобновленные механизмы вышли в 1988 году, были подписаны крупные коммерческие контракты, а Шарль Вермонт в благодарность от компании получил хронограф El Primero, приглашение на ужин и туристическую путевку.
В 1991 году к своему 125-летию мануфактура выпустила две эксклюзивные модели, оснащенные обновленным El Primero: с указателем даты тиражом 900 экземпляров и с указателями даты, месяца и фазы Луны тиражом 250 экземпляров. Обе версии вышли в корпусе из желтого золота. Уверенная в качестве продукта, мануфактура предоставляла пятилетнюю гарантию на эти часы. И если в 1980-е знаменитый механизм был закрыт задней крышкой часов, то в 1990-е появились модели линии ChronoMaster с сапфировым стеклом, позволившим взглянуть на работу деталей.
В 1999 году компанию купила группа LVMH, и в истории Zenith наступила пора славы. El Primero получил новые часовые усложнения: в 2004-м появился турбийон в модели Grande ChronoMaster XXT Perpetual Calendar, в 2005-м — минутный репетир в Class Traveler c 30 патентами. В каждой модели на циферблате было окошко, через которое была видна часть легендарного механизма. В 2004 году появилась женская версия, на ней окошко имело сердцевидную форму. А в 2005 году появилась дамская модель с турбийоном Starissime.
В 2017 году Zenith выпускают часы Defy El Primero 21, способные замерять время с точностью до 1/100 секунды. Это стало возможным благодаря балансу, работающему с частотой 360 000 колебаний в час, что в десять раз чаще предшественника. А центральная стрелка хронографа теперь совершает полный оборот за одну вместо десяти секунд. В том же году компания презентовала модель Defy Lab, оснащенную революционным единым колесом баланса из кремния, заменившим 30 компонентов и отменившим необходимость в балансовой пружине, использовавшейся с 1675 года. Так Defy Lab стали результатом нескольких лет исследований и разработок, которые вели в группе LVMH.
Будущее Zenith также несомненно принадлежит сфере технологических инноваций, которые раздвигают границы представлений о возможном и бьют все рекорды. И однажды El Primero сможет делать замеры времени с точностью до 1/1000 секунды.