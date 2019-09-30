На основных торговых улицах в центре Петербурга выросло число свободных площадей

За третий квартал текущего года уровень вакансии на центральных торговых коридорах Петербурга увеличился на 1,2 п.п., до 6,8%. Число закрытий превысило число открытий новых магазинов и ресторанов.

Как сообщили в международной консалтинговой компании Colliers International, помещения освобождались на всех основных магистралях города, кроме Большой Конюшенной улицы и площади Льва Толстого. Наибольшее число заведений за квартал прекратило работу на Большом проспекте Петроградской стороны и Старо-Невском проспекте.

Закрытия в компании пояснили тем, что некоторые рителейры неверно выбрали формат или концепция заведений устарела и перестала быть востребованной на рынке.