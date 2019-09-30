Приставы Кузбасса арестовали уголь и технику «Ровера» на 88 млн рублей

Федеральным служба судебных приставов по Кемеровской области арестовала у угледобывающего предприятия 4,2 тыс. т угля, «БелАЗ» и два экскаватора на общую сумму 88 млн руб. Как сообщила пресс-служба ведомства, у приставов на исполнении находится производство о взыскании задолженности по налогам на сумму 347 млн руб.

В службе судебных приставов «Интерфаксу» сказали, что должник — угледобывающая компания «Ровер». «Судебные приставы ознакомили руководителя организации с материалами исполнительного производства, однако задолженность и не была погашена»,— говорится в релизе. Если угольная компания на погасит долг в течение десяти дней, арестованное имущество уйдет с молотка.

ООО «Ровер» зарегистрировано в Республике Алтай, но ведет добычу коксующегося угля открытым и подземным способами в Кемеровском районе Кузбасса. В состав предприятия входит шахта «Конюхтинская-южная», разрезы «Глушинский», «Щегловский» и «Латышевский», управление открытых горных работ и обогатительная установка. Общая численность работников — 1,1 тыс. человек. По данным ЕГРЮЛ, 50% долей в «Ровере» принадлежит кемеровскому предпринимателю Тимуру Цориеву, 1% — его дочери Нине, 49% — в собственности самого общества.

Юрий Зуев