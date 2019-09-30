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Главу сельпо в Целинском районе осудили на взятку, мошенничество и подлог

Бывшую главу администрации Хлеборобного сельского поселения Целинского района Ростовской области Людмилу Гончарову признали виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мошенничестве ( ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Ее приговорили к 8,5 годам колонии общего режима.

Суд установил, что с 2016-го по 2017 год Гончарова получила  от местного жителя  взятку в  общей сумме более 230 тыс. руб. за незаконное предоставление в аренду земельных участков для растениеводства без проведения конкурса.

Кроме того, подсудимая дала указание специалисту сельского поселения внести ложные сведения в похозяйственные книги сельской администрации и изготовить выписки из них,  на основании которых  за  родственниками бывшей главы поселения было зарегистрировано право собственности на земельные участки, на самом деле находившиеся в государственной собственности.

Дарья Голякова


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