Аннулированы итоги аукциона на строительство школы в ЖК «Миловский парк»

ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» после двух полученных предписаний УФАС отменило протокол аукциона на отбор подрядчика строительства школы в микрорайоне «Миловский парк» под Уфой. Победителем аукциона с ценой контракта 815 млн руб. в июле была признана компания «Фирма СУ-10» (входит в группу СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова), ставшая единственным участником торгов.

Итоги торгов в УФАС обжаловали десять участников, в том числе санкт-петербургское ООО «Антеял» и уфимское ООО «Билд», заявки которых были отклонены заказчиком. Рассмотрев жалобы, антимонопольное управление признало в действиях госзаказчика нарушение закона о контрактной системе, обязало аннулировать и торги и назначить новую дату аукциона. Однако 6 сентября ГКУ, не проводя новый аукцион, повторно признало победителем «Фирму СУ-10», после чего получило от антимонопольного ведомства повторное предписание.

Дата нового аукциона пока не определена. Расходы на строительство школы в Миловском парке на 1225 учащихся заложены в Республиканскую адресную инвестпрограмму. Объект должен быть сдан к сентябрю 2020 года.

Майя Иванова