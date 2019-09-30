Под крышу дома своего

Малоэтажный формат жилья всегда был очень востребован в Краснодарском крае. Тепло, хочется пользоваться всеми плюсами жизни на земле. Конечно, кому-то больше по душе квартира — хлопот меньше, закрыл дверь и все. И все же желающих иметь свой собственный дом с земельным участком становится все больше. Правда, многим современным коттеджным поселкам присуща проблема удаленности. Практически в любом городе Кубани, а в Краснодаре особенно, свободной земли уже практически нет. Поэтому большинство новых объектов возводится на периферии. Исключений из этого правила очень мало, но они есть. Одно из них — коттеджный поселок «Вишневый сад», который Объединение «ВКБ-Новостройки» построило в районе улицы Восточно-Кругликовской.

Удачное место

Жизнь в своем доме — это не просто мода. Спрос на индивидуальное жилье Краснодаре приходит «волнами». Частично его обеспечивают многочисленные переселенцы из других регионов страны, которые, перебираясь за теплом на юг, не готовы жить в квартирах. Впрочем, и многие краснодарцы однажды «созревают» и загораются желанием переехать на землю. «Миграция» из многоквартирных домов в индивидуальные идет беспрерывно, но чем она обусловлена — реальными преимуществами или фантазиями?

Если перечислить плюсы жизни в доме на земле, то все они окажутся очень убедительными. Однако и тут следует разделять. Одно дело — купить дом «точечной застройки», который находится посреди частного сектора. В данном случае ни о каком едином архитектурном облике и прочих благах речи не идет. Все преимущества ограничены вашим забором: на то, что находится за их пределами, повлиять вы не сможете. И совсем другое — коттеджные поселки от застройщика, которые, в основном, и рассматривают люди, интересующиеся этим сегментом жилья.

Закрытая территория, развитая инфраструктура, загородная тишина и комфорт — за всем этим многие и переезжают в свой дом. Только в случае с поселком «Вишневый сад» тишина сочетается с близостью к центру города, что на сегодняшний день для Краснодара является редкостью. Район улицы Восточно-Кругликовской давно набирает популярность у населения и продолжает развиваться. После строительства стадиона и парка «Краснодар» он стал одним из самых привлекательных мест города для жизни. Поблизости построена и введена новая школа на 1,5 тысячи мест. Будет строиться большой торговый центр и другие объекты инфраструктуры. То есть, можно работать рядом с домом. В этом смысле район уже сейчас вполне самодостаточный и продолжает развиваться. Впрочем, даже те, кто уже живет там в многоквартирных домах нередко меняют его на дом в коттеджном поселке «Вишневый сад».

Пространство для жизни

В условиях нехватки земли размер земельного участка под домом в разных поселках может различаться. В «Вишневом саду» в этом смысле не пошли на компромиссы и площадь участков равна 10 соткам. Почему это важно? Потому что именно такое пространство дает полное ощущение комфортной жизни на земле. Можно оборудовать красивый сад с лиственными и хвойными деревьями и цветами, разместить полноценный бассейн, сделать площадку для детских игр или зону для содержания собаки. Как занять этот участок — каждый решает сам. И именно в этом и заключается основная прелесть жизни в коттедже.

Кстати, помимо коттеджей, в «Вишневом саду» есть возможность покупать земельные участки под строительство. Разумеется, все центральные коммуникации туда уже подведены — осталось только построить дом. Можно выполнить его по собственному проекту и даже строить своими руками — застройщик не будет против. И это хороший вариант строительства дома под свой вкус. Впрочем, некоторые покупают земельные участки и просто в качестве хорошей инвестиции — можно с уверенность говорить, что с каждым годом земля в этой части города будет стремительно дорожать. Что же касается тех, кто приобретал недвижимость именно для жизни, то, как показывает практика, все они нашли именно то, что искали — из «Вишневого сада» почти никто не уезжает и «вторички» практически нет.

Все в комплексе

В последние годы в Краснодаре стало очень популярным словосочетание «комплексная застройка». На вопрос «что это такое?» каждый застройщик отвечает по-своему. Однако в случае с «Вишневым садом» такого вопроса просто не возникает. Это в полном смысле комплексное освоение территории. Широкие асфальтированные улицы с тротуарами, собственная аллея и детская площадка, охрана. Покупая здесь жилье, приобретаешь возможность жить на комфортной территории, не ограниченной пределами твоего земельного участка. Поселок полностью обеспечен центральными коммуникациями. Есть даже ливневки, что для Краснодара с его залповыми дождями очень актуально. Ухаживает за всем эти великолепием собственная управляющая организация от компании «ВКБ-Новостройки», которая обслуживает, в том числе, многоквартирные дома и имеет в этом большой опыт. Поэтому в случае каких-либо коммунальных проблем здесь тут же придут на помощь.

Еще один важный момент, связанный с проживанием в частном коттедже — адекватность соседей. В квартире или частном доме никто не застрахован от «случайных» людей поблизости, которые могут изрядно испортить жизнь. В коттеджных поселках такого класса как «Вишневый сад» вы будете жить среди людей своего социального круга.

Акцент на качество

Когда речь идет о собственном доме, то о качестве покупатель думает гораздо больше, чем когда приобретает квартиру. Это понятно: он становится собственником и сам отвечает за состояние недвижимости. В «Вишневом саду» в первые два года действует гарантия — поэтому, если вдруг обнаружатся какие-то изъяны, то их бесплатно устранят. Впрочем, с каждым покупателем работают индивидуально. Бывает, что в коттедж заселяются лишь через два-три года после покупки, и, если после этого возникают претензии, то застройщик также идет навстречу. Индивидуальный подход практикуют и на этапе покупки. Существуют разные варианты приобретения недвижимости, и специалисты компании подробно расскажут о каждом из них. А банки-партнеры могут предоставить персональные условия по ипотеке.