Проекты с широким спектром действия

В Краснодарском крае реализуется 11 нацпроектов, которые призваны к 2024 году кардинально улучшить бизнес-климат и достичь экономического роста. На эти цели выделено 1,89 трлн руб., из которых 56,3 млрд руб. — федеральное финансирование. Эксперты считают, что ждать больших сдвигов к 2024 году не стоит — эффект может наступить позже.

На Кубани в рамках нацпроектов уже освоили 12 млрд руб. Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К середине сентября текущего года финансовое исполнение нацпроектов на Кубани превысило 50,5%. Это 12 млрд руб. Всего же общая сумма финансирования региональных проектов (48 программ) в 2019 году составляет 23,8 млрд руб. Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил первому заместителю председателя правительства РФ Антону Силуанову на совещании в Москве.

По словам руководителя региона, по некоторым из нацпроектов Кубань опережает обозначенные федерацией сроки. К примеру, отмечает губернатор, на два месяца раньше, чем было запланировано, в крае завершились ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В трех городских агломерациях (Краснодар, Сочи и Новороссийск), а также на региональных участках к нормативному состоянию приведено более 240 км дорог.

Благодаря реализации нацпроектов в Краснодаре и Динском районе открылось две школы, еще один детский сад принял детей в краевой столице, в Холмском сельском поселении отремонтировали Дом культуры. Благодаря нацпроектам новое оборудование получают медицинские учреждения. Так, уже закуплено 38 современных аппаратов ультразвукового исследования. «Только на покупку мед­оборудования в этом году было выделено порядка 3 млрд рублей. Районные больницы и поликлиники получают компьютерные томографы, аппараты УЗИ. Жителям края становятся доступнее услуги высокотехнологичной медицины»,— акцентировал внимание господин Кондратьев.

Призванные изменить

Указ «О на­циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России, подписал президент РФ Владимир Путин 7 мая 2018 года. Они разработаны по трем направлениям. В направление «Человеческий капитал» входят нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». В направление «Комфортная среда для жизни» — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология». В направление «Экономический рост» — «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Как рассказал «ЭР» аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко, их смысл сводится к обеспечению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации, а также раскрытия таланта каждого человека. В рамках их реализации, по словам аналитика, предпринимаются шаги, направленные на достижение поставленных в национальных проектах целей.

К 2024 году на Кубани доля дорог, соответствующих нормативным требованиям должна достигнуть 70,9%. А снижение аварийно-опасных дорог должно быть стопроцентным. Из бюджетов разного уровня на эти цели будет направлено 26,08 млрд руб.

«Это как меры, призванные изменить существующие нормативы в той или иной области, так и конкретные действия, направленные на создание (изменение) условий в конкретной области. Информации о ходе выполнения национальных проектов пока немного, тем более они рассчитаны до 2024 года. Выполнение их тем не менее идет, пусть и в разном темпе, так что механизм их реа­лизации можно считать работающим. К тому же, если требуется, вносятся необходимые коррективы в ход реализации нацпроектов, что облегчает достижение поставленных в них целей. Возможно, требуется больше времени для их реализации, так что сейчас требовать от национальных проектов каких-либо значительных изменений просто не имеет смысла»,— резюмировал господин Вакуленко.

Нацпроекты в первую очередь призваны стабилизировать ситуацию в социальной сфере и улучшить качество жизни населения. В Краснодарском крае на текущий момент активно реализуется 11 нацпроектов, на проведение которых направлено около 100 млрд руб., что составляет почти 96% бюджета региона. И большая часть этих денег (почти 70%) уходит на финансирование проектов в социальной сфере.

«Все нацпроекты важны, но приоритетными можно назвать те, которые качественно отражаются на благополучии населения. Это "Здравоохранение" и "Жилье и городская среда", которые влияют на все сферы жизни граждан. В регионе распространены заболевания желудочно-кишечного тракта, онкозаболевания, сердечные и легочные заболевания. Поэтому необходимо увеличить число узких специалистов, врачей общей практики и обес­печить расширение имеющихся медицинских учреждений»,— комментирует партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев.

Эти нацпроекты, по словам эксперта, плавно перетекают в решение демографических проблем,­ поскольку необходимо поддержать выплатами молодых родителей и обеспечить для детей места в яслях, детских садах и школах. Кроме того, как отмечает господин Шеховцев, ­население стареет, многие россияне предпочи­тают приобретать недвижимость в курортном регионе уже в почтенном возрасте и поправлять здесь здоровье. «Значит, необходимо привлекать трудоспособное население, которое обес­печит экономическую стабильность региона»,— делает вывод он.

Жить будем дольше

На Кубани­ в рамках нацпроекта «Демография» разра­ботано пять региональных проектов. Они ка­саются роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей» до 2024 года будет профинансирован на 23,06 млрд руб., проект «Старшее поколение» — на 1,25 млрд руб., проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» — 2,17 млрд руб., проект «Спорт — норма жизни» — 2,3 млрд руб. Без отдельного финансирования реализуется также проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

В целом на проект «Демография» до 2024 года будет направлено 28,81 млрд руб. При этом рост продолжительности жизни жителей региона должен повыситься на пять лет (с 73,4 до 78,4 года). Естественный прирост населения должен уйти из минуса (– 0,5 человека на 1 тыс. населения в 2019 году) и составить 0,9 человека на 1 тыс. населения.

В частности, в 2019 года почти 6 млрд руб. направлено на проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Это выплата ре­гионального маткапитала, а также соцвыплаты на первого и третьего ребенка. В рамках проекта «Старшее поколение» до конца года должны закупить автотранспорт, чтобы у пожилых людей с отдаленных территорий была возможность добраться до больниц. Для решения проблемы трудоустройства молодых мам, которые воспитывают детей до трех лет, с 2019 года центры занятости стали направлять безработных мам на профессиональное обучение. Проект «Спорт — норма жизни» также призван увеличить продолжительность жизни.

В реализации нацпроекта «Здравоохранение» акцент сделают на лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Качества добьются количест­вом

На нацпроект «Здравоохранение» в Краснодарском крае до 2024 года будет направлено 18,77 млрд руб. В него входит семь региональных проектов.

Регпроект «Первичная медико-санитарная помощь» получит 358,3 млн руб. В частности, доля граждан, прошедших профилактические осмотры, за пять лет должна увеличиться на 62% и составить 4,1 млн человек. Есть и ряд других показателей, касающихся увеличения доли граждан, принявших превентивные меры по сохранению своего здоровья.

Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (2,65 млрд руб.) предполагает снижение смертности от болезней кровообращения на 22%, от инфаркта — на 23%, от острого нарушения мозгового кровообращения — на 23% и так далее. Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» получит 5,7 млрд руб., и направлен он в основном на выявление рака на начальных стадиях. Смертность от онкологии планируется снизить на 8%. Проект «Детское здравоохранение» (6,35 млрд руб.) предполагает снижение младенческой смертности на 20%, снижение смертности детей от рождения до четырех лет — на 8,6%, увеличение преждевременных родов в перинатальных центрах на 17%, а также ряд мер, направленных на диспансеризацию детей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: «Выполнение нацпроектов — KPI для чиновников»: – Нацпроекты – это конкретная работа с определенными показателями, к которым мы должны прийти. Это, если хотите, KPI для чиновников. По сути, национальные проекты — логическое продолжение государственных краевых программ, над которыми мы уже работаем не один год. Но сейчас это действительно совершенно иной формат работы. Ключевым фактором успешной реализации нацпроектов является человеческий капитал. Наша цель не меняется — это улучшение качества жизни людей, но в рамках нацпроектов мы ее достигаем точечно. То есть, если мы говорим об увеличении продолжительности здоровой активной жизни человека, то ориентируемся уже на четкий критерий — это минимум 78 лет. А значит, мы должны дать возможность людям получать качественное медобслуживание в любом населенном пункте. К 2024 году половина населения края должна систематически заниматься спортом. Среди детей и молодежи этот показатель должен вырасти до 80%. Но для этого нужна соответствующая база. Поэтому мы строим новые спортивные площадки шаговой доступности, закупаем комплексы для сдачи нормативов ГТО. У нас меняется формат взаимодействия между ведомствами — как на краевом, так и на федеральном уровне. Главное — есть четкое понимание, что мы работаем в одной большой команде. Учитываются особенности каждого региона, принимаются наши корректировки. Обязательное условие реализации любого нацпроекта — четкое закрепление ответственных за достижение целей. Я уже говорил, это как в бизнесе, когда о твоей эффективности и вообще перспективах судят по увеличению продаж. А на государственной службе сегодня чиновников оценивают с точки зрения исполнения нацпроекта. В конечном счете все нацпроекты направлены на решение социальных задач. Экономика строится таким образом, чтобы растущий бюджет позволял обеспечить людям достойную жизнь. А это и дороги, по которым мы ездим, и больницы, в которых мы лечимся, и школы, в которых учатся наши дети, и условия, в которых мы работаем.

Проект «Медицинские кадры» (86,3 млн руб.) ставит целью увеличения врачей во всех видах лечебных учреждений, в том числе узких спе­циалистов, а проект «Цифровой контур здравоохранения» (3,6 млрд руб.) — цифровизацию оказания услуг. Есть также региональный проект «Экспорт медицинских услуг», который предполагает в четыре раза увеличить медицинскую помощь иностранным гражданам, но не имеет при этом отдельного финансирования.

Если говорить о последних достижениях нацпроекта «Здоровье» на Кубани, то до конца года в медучреждения региона будет поставлено более трехсот единиц диагностического оборудования для юных пациентов, в онкологических диспансерах проходят дни открытых дверей, а команда врачей передвижного комплекса по диспансеризации с начала года выезжала в ­районы края 22 раза.

Большая образовательная стройка

Финансирование проекта «Образование» на Кубани до 2024 года составит почти 5,7 млрд руб. При этом 28,3 млн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников.

В частности, в Краснодарском крае предус­мотрено строительство восьми школ на более чем 9 тыс. мест, свыше 3 тыс. мест для детей появится благодаря строительству 12 детских садов. Общий бюджет составляет порядка 8,5 млрд руб. Завершены и открылись 1 сентября 2019 года две школы в Динском районе и Краснодаре, а также один детский сад в краевой столице. На разных стадиях строительства находится еще три школы со сдачей в 2020 году: в Краснодаре — на 1100 мест, в Кореновске — на 550 мест и в Армавире — на 1100 мест. Кроме того, в Сочи запланирован большой проект — Имеретинский лицей. Это комплекс из школы, детсада и бассейна. До конца 2019 года начнется строительство еще двух больших школ в Краснодаре — на 1875 и 1100 мест и трех детсадов на 725 мест: двух в Краснодаре и одного в Кореновске. Срок их сдачи — 2020—2021 годы.

Помимо этого пять детских садов на 1140 мест будет готово до конца 2019 года: два в Новороссийске — по одному в Сочи, Анапе и Динском районе. Еще три детских сада на 770 мест в крае­вом центре возведут застройщики под выкуп в 2020—2021 годах.

Социальные нацпроекты плавно перетекают в решение демографических проблем, поскольку молодых родителей необходимо поддержать выплатами и обеспечить для детей места в яслях, детских садах и школах. Кроме того, население стареет, многие россияне предпочитают приобретать недвижимость в курортном регионе уже в почтенном возрасте и поправлять здесь здоровье

Всего же в рамках национального проекта «Образование» восемь региональных проектов. Проект «Современная школа» (4,8 млрд руб.) предполагает в четыре раза увеличить обновление материально-технической базы в школах сел и малых городов, а также со 110 до 4,3 тыс. единиц увеличить создание новых мест в образовательных учреждениях. Проект «Успех каждого ребенка» (428,7 млн руб.) должен на 10% увеличить долю детей, занимающихся дополнительным образованием, а также в четыре раза увеличить количество онлайн-уроков, направленных на различную профориентацию.

Проектом «Поддержка семей, имеющих детей» предусмотрено в 20 раз увеличить количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей. Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает в 50 раз увеличить долю образовательных организаций в Краснодарском крае, обеспеченных соединением Интернетом со скоростью не менее 100 Мб/c — в городах, а также 50 Мб/c — в сельской местности и поселках городского типа. Проект «Учитель будущего» предполагает увеличение с 10% до 50% доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную сис­тему профессионального роста педагогических работников. Все эти три региональных проекта проходят без отдельного финансирования.

Региональный проект «Молодые профессионалы» получит до 2024 года 317,5 млн руб. В него входит создание одного центра опережающей профессиональной подготовки и увеличение на 33% доли организаций среднего профобразования, осуществляющих итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Проект «Новые возможности для каждого» имеет целевой показатель увеличения доли занятого населения Краснодарского края в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профподготовку, с 35,4% до 37%. В проекте «Социальная активность» (58,3 млн руб.) заложен показатель на 25% увеличить численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том числе волонтерских и добро­вольческих.

Массовое переселение

Самый «дорогой» нацпроект в Краснодарском крае — «Жилье и городская среда». На него выделено 1,77 трлн руб. Курировать нацпроект поставлен первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. К 2024 году планируется на 41% увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия, а также создать в регионе девять населенных пунк­тов с благоприятной городской средой (увеличить с 7 до 16). Интересно, что из этих 1,77 трлн руб., которые запланированы на нацпроект, 1,76 трлн руб. предполагается возложить на внебюджетные источники.

В целом в нацпроект входит три региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Проект «Жилье» предполагает увеличение ввода жилых квадратных метров в Краснодарском крае на 36%. (с 5,25 млн кв. м до 7,2 млн кв. м). Ответственным за ввод жилья в регионе назначен руководитель краевого департамента строительства Денис Юрковский. За пять лет на ввод жилья планируется потратить 1,77 трлн руб. Предполагается, что к концу 2024 года 144 многодетные семьи будут обеспечены инфраструктурой земельных участков, к концу 2023 года 122,6 га земельных участков будет обеспечено инженерной инфраструктурой (Сочи, Армавир и Гулькевичский район). К концу 2024 года 448 нуждающихся получат сертификаты. Кроме того, к концу 2024 года 3634 семьи получат господдержку в улучшении жилищных условий.

Проект «Формирование комфортной городской среды» получит 2,2 млрд руб. Он предполагает, что доля городов с благоприятной средой на Кубани увеличится на 35% (с 25% до 60%), а также, что доля граждан от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, увеличится в три раза (с 9% до 30%).

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с финансированием 2,7 млрд руб. рассчитывает в 20 раз сократить количество квадратных метров ветхого и аварийного жилья, а также в 19 раз увеличить количество граждан, расселенных из такого жилфонда.

Пока в Краснодарском крае успешнее всего реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первые по дорогам

По мнению Германа Шеховцева, лучше всего в Краснодарском крае удается реализация именно нацпроекта ­«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). «Уже через пять лет планируется реконструировать или проложить более 1,2 тыс. км дорожного полотна. В этом плане регион вышел во всероссийские лидеры»,— рассказал он «ЭР».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края сообщают, что Кубань в 2019 году завершила основные работы по проекту на два месяца раньше срока. Так, по данным ведомства, в Краснодарской агломерации отремонтирован 51 дорожный объект общей протяженностью 67 км. В Сочи обновили 64 участка улиц длиной 85 км, а в Новороссийске — 10 дорожных объектов длиной 14 км. На региональной сети также с опережением графика дорожные работы завершены на девяти участках протяженностью 77 км.

Самый «дорогой» нацпроект в Краснодарском крае – «Жилье и городская среда». На него выделено 1,77 трлн руб.

На реализацию БКАД в 2019 году было направлено 3,9 млрд руб. Всего объем финансирования нацпроекта до 2024 года составит 25 млрд руб. ­Основная его цель — привести в порядок региональные трассы и дороги в городских агломерациях. Через пять лет показатель нормативного состояния дорожной «одежды» в стране должен составлять соответственно 50,9% и 85%. Финансирование нацпроекта осуществляется как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Согласно данным краевой администрации, к 2024 году на Кубани доля дорог, соответству­ющих нормативным требованиям, должна достигнуть 70,9%. А снижение аварийно опасных дорог должно быть стопроцентным. Из бюджетов разного уровня на эти цели будет направлено 26,08 млрд руб. В частности, Вениамин Кондратьев поручил установить на всех видах дорог барьерные разделители полос направления движения.

Федерация вам в помощь

На Петербургском международном экономическом форуме этого года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей и экономическому росту. По его мнению, судьба нацпроектов и наццелей лежит вне нацпроектов. Что для решения проблем требуется наведение порядка в судебной и правоохранительной системах. Кроме того, профильный комитет Госдумы раскритиковал реализацию нацпроектов, поскольку более половины из них исполнено менее чем на 20%, а следовательно, эффективность их реализации поставлена под сомнение. По мнению директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева, российские нацпроекты «не содержат четких целей, способных радикально обновить страну, зато бюрократия получила до 2024 года свободу маневра, которую вряд ли можно было обеспечить в рамках обычной бюджетной политики».

Тем не менее аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко заявил «ЭР», что еще не сообщалось о том, что реализация каких-либо национальных проектов стала обузой для региона и муниципалитетов. «Нужно напомнить, что это именно "национальные" проекты и основные объемы финансирования предусмотрены из федерального бюджета. Если у субъектов есть проблемы с выполнением своей части, то они могут обратиться на федеральный уровень, и решение может быть найдено, что позволит продолжить реализацию проектов. В этом заинтересованы прежде всего власти страны, ведь если какой-то регион не выполняет своих обязательств, значит, и весь национальный проект под угрозой, так что в интересах федеральных влас­тей оказать необходимую помощь регионам»,— считает эксперт.

По его мнению, не следует делить нацпроекты на «перспективные» и «неперспективные», посколь­ку все они могут быть реализованы. Сравнивать их друг с другом также, по словам эксперта, некорректно, так как речь в них идет о самых разных сферах, и шаги для достижения поставленных там целей нужно предпринимать разные.

«Например, понятно, что для выполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нужно прокладывать больше таких дорог, создавать условия для сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшения числа раненых и погибших. А для выполнения проекта "Цифровая экономика" нужно активнее проводить цифровизацию, в первую очередь — в экономике, да и в других об­ластях жизни общества. Сложность национальных проектов тоже понятна, собственно, поэтому на них и отводится несколько лет, так что имеет смысл сейчас сосредоточиться на их выполнении, а подведение итогов оставить на потом»,— подыто­жил господин Вакуленко.

Герман Шеховцев призывает власти Краснодарского края обратить особое внимание на проекты по благоустройству городов, по сохранению плодородия почв, от которых зависит благополучие региона, а также на поддержку животноводства, чтобы в регионе создавалось больше экологи­чески чистой продукции. Реализация программ по поддержке малого и среднего бизнеса и развитию цифровых технологий, по словам эксперта, целиком и полностью будет зависеть от качественного кадрового обеспечения, способного решать поставленные задачи.

Статистика Объем финансирования нацпроектов в Краснодарском крае до 2024 года

* По данным администрации Краснодарского края 1. Демография — 28,81 млрд руб. 2. Здравоохранение — 18,77 млрд руб. 3. Образование — 5,67 млрд руб. 4. Жилье и городская среда — 1,78 трлн руб. 5. Экология — 2,8 млрд руб. 6. Безопасные и качественные автодороги — 26,08 млрд руб. 7. Производительность труда — 0,29 млрд руб. 8. Цифровая экономика — 0,52 млрд руб. 9. Культура — 0,73 млрд руб. 10. Малое и среднее предпринимательство — 7,12 млрд руб. 11. Кооперация и экспорт — 20,5 млрд руб. Регионы — лидеры по реализации нацпроектов

* По данным из открытых источников 1. «Безопасные и качественные дороги» — Краснодарский край 2. «Культура» — Санкт-Петербург 3. «Экология» — Тамбовская область 4. «Производительность труда» — Нижегородская область 5. «Малое и среднее предпринимательство» — Тверская область 6. «Жилье и городская среда» — Ростовская область 7. «Образование» — Новосибирская область 8. «Демография» — Татарстан

Дмитрий Михеенко