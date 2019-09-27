Трудная работа

Несколько лет своей жизни я провел в одном из больших российских городов, далеко за пределами Краснодарского края. И там, в отличие от Краснодара, было метро. Любому жителю города-миллионера известно, что метро — это счастье. А счастья всегда не хватает. И каждый год мэр этого города и федеральные власти играли в одну незатейливую игру. Мэр обещал людям, что вот-вот начнется строительство новой станции подземки в отдаленном и страждущем районе мегаполиса. Всего-то и осталось — дождаться, когда федеральный центр одобрит проект и выделит средства. Но москвичам делать этого никак не хотелось: то проект им не понравится, то в открытую заявят: стройте-ка вы, братцы, сами. Естественно, лишних 15 млрд рублей у города в бюджете не было, так что счастье все не приходило. К чему вся эта притча? К тому, что деньги нужно ценить. Ведь, когда их нет, ты находишься в постоянной зависимости от обстоятельств. Это касается и людей, и городов.

Но всегда ли легко, когда деньги есть? Поначалу запуск национальных проектов с многомиллиардным финансированием (для каждого региона!) казался каким-то Новым годом. Как будто Дед Мороз проехал мимо, посмотрел, как мы тут живем, и понял, что конца декабря ждать уже прос­то нельзя. Крупные суммы практи­чески на любые цели, которые важны для каждого города и региона: развитие разных отраслей экономики, сфер образования, здравоохранения, культуры. Кажется, что в 2024 году, к которому все эти деньги нужно освоить, мы заживем в другой ­стране. Но если приглядеться внимательнее, то все может оказаться не так просто.

Недавно довелось общаться с мэром одного из кубанских городов — с развитой промышленностью, уверенно стоящих на ногах. Когда я спросил его о том, как там будут реализовывать нацпроекты, он посуровел и даже как будто загрустил. Потому что мало получить от Москвы деньги — потом еще нужно доказать, что ты потратил их максимально качественно, разумно, с пользой. Трудное это дело. ­Намного сложнее, чем каждый год просить на что-то финансирование. Теперь уже с нас — регионов будут спрашивать: как вы смогли помочь сами себе?