Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по эффективности налоговой политики

По итогам 2018 года Челябинская область заняла девятое место в рейтинге субъектов РФ по эффективности налоговой политики, сообщает пресс-служба управления ФНС по региону.

Исследование провела компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Регионы оценивались по основным параметрам налогообложения: переход к расчету налогов на имущество организаций и на имущество физических лиц от кадастровой стоимости, установление стоимости патента для мигрантов, работа по транспортному налогу и предоставление налоговых льгот, развитие малого и среднего предпринимательства, работа с налоговой задолженностью. Челябинская область получила 162,7 балла. Среднее количество баллов для регионов, не являющихся дотационными, составляет 159. Максимальные 30 баллов Челябинская область получила за переход к расчету налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости объектов. За предоставление налоговых льгот региону присудили 24,2 балла.

Всего по итогам работы за 2018 год налогоплательщики региона перечислили в консолидированный бюджет области 160,5 млрд руб. налогов и сборов. Доходы региональной казны выросли на 18,4% по сравнению с предыдущим годом.